Atteggiamento prudente e lanci lunghi: ecco come Mou prepara la trappola per il Feyenoord

AS ROMA NEWS – Josè Mourinho ha preparato la sfida di stasera con la solita attenzione maniacale ai dettagli, che in partite come questa possono essere decisivi.

La formazione è ancora un rebus, ma al momento dovrebbe essere Mkhitaryan a partire titolare al posto di Zaniolo, con l’armeno che dovrebbe dare una mano al centrocampo giallorosso, e sdoppiarsi insieme a Pellegrini nel lavoro di raccordo con l’attacco.

Il Feyenoord, scrive oggi Il Messaggero, ama attaccare i portatori di palla e di solito scatenano i mediani Kokçu e Ausnes che soffiano nelle maglie del rombo offensivo, con Til vertice basso che dovrebbe limitare Cristante, con le ali Nelson, a destra, e Siniterra a sinistra, pronte a scagliarsi rispettivamente sui laterali Zalewski e Karsdorp. Il centravanti Dessers, capocannoniere del torneo con 10 reti, andrà a infastidire i centrali difensivi.

Pronta la strategia preferita della Roma di Mourinho. Prudente e spietata: lancio lungo dei difensori, Mancini e Ibanez più degli altri, a saltare il centrocampo olandese e spesso anche la linea arretrata avversaria. Oppure aperture sui lati, sempre partendo dal basso, con Zalewski che poi verticalizza per Abraham o Pellegrini o con Karsdorp che invece spinge sulla corsia per chiamare a rimorchio i compagni in area.

Cosi i giallorossi hanno vinto proprio il derby di ritorno e, anche senza parecchi titolari, venerdì sera sul campo del Torino. Così la Roma proverà a battere anche il Feyenoord e a portarsi a casa una coppa che manca in bacheca da troppi anni.

Fonte: Il Messaggero