Argentina, Dybala tona in gruppo: contro la Giamaica sarà in campo

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Paulo Dybala torna in gruppo. L’attaccante argentino ha svolto per la prima volta l’allenamento con i compagni di nazionale.

La Joya quindi è considerato perfettamente recuperato dal ct Scaloni, e contro la Giamaica è praticamente certo il suo utilizzo, resta da capire se dal primo minuto o subentrando dalla panchina.

La Roma osserva da spettatrice fortemente interessata: i giallorossi stanno preparando un charter che riporti Dybala nella Capitale al termine della partita per rimetterlo il prima possibile a disposizione di Mourinho in vista della delicatissima sfida contro l’Inter di sabato prossimo.

Giallorossi.net – G. Pinoli