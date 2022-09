Ciro ha perso l’aereo: Immobile bloccato alla partenza per Budapest

ALTRE NOTIZIE – Il caso esplode prima di mezzogiorno. E che qualcosa non abbiamo funzionato nella macchina organizzativa è, purtroppo, innegabile, scrive La Repubblica (M. Pinci / F. Vanni).

Ciro Immobile alle 11:45 è già arrivato a bordo pista: è vestito con il completo Armani della Nazionale, tutto lascia pensare che partirà con i compagni. Lo pensano anche alcuni di loro. Lui stesso ha dato la disponibilità a presentarsi, anche se solo in panchina.

Ma il capitano della Lazio non scende dal van nero. Guarda il telefono e aspetta: si scrive con Mancini, ma riceve anche i messaggi die medici della Lazio, preoccupati per le sue condizioni.

La risonanza a cui si è sottoposto un paio d’ore prima ha detto che la situazione rispetto a due giorni prima è lievemente migliorata, ma l’edema al bicipite femorale della gamba destra non si è riassorbito del tutto. Il risultato era stato inviato come da prassi anche allo staff medico della Lazio, che leggendolo ha ritenuto che il centravanti non potesse assolutamente giocare. Anzi.

Una divergenza di vedute che ha costretto lo staff azzurro a fare retromarcia. Così, quando il presidente laziale Claudio Lotito s’è fatto sentire con Ciro i giochi erano già fatti. Nella Nazionale italiana volata a Budapest lui non c’è. Stasera vedrà dalla tv la Puskas Arena, anello di ferro e cemento armato inaugurato due anni fa dopo 5 anni di lavori e un investimento monstre di 610 milioni di euro, soldi spesi ovviamente dal governo ungherese.

Fonte: La Repubblica