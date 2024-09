Argentina, Scaloni: “Dybala top player, importante che giochi in un grande club come la Roma”

NOTIZIE AS ROMA – Lionel Scaloni, commissario tecnico dell’Argentina, è stata invitato come ospite al podcast condotto da Juan Pablo Varsky e tra i vari temi trattati si è soffermato sul ‘no’ di Paulo Dybala all’offerta araba e alla permanenza alla Roma.

Ecco le sue parole: “Paulo Dybala è un grande giocatore. A volte non gioca o resta a casa come accaduto in Copa America, ma è la vera e propria rappresentazione della voglia di far bene per la propria nazionale e per la propria gente. Ha avuto l’opportunità di giocare in molte occasioni e ogni volta che ho preso una decisione l’ha sempre capita”.

Poi continua: “È difficile trovare giocatori come lui perché è un top player, uno dei migliori. Gli siamo eternamente grati per come si è comportato perché ogni volta che è stato convocato e ha giocato è risultato fondamentale. Lo apprezziamo molto come persona al di là del suo minutaggio”.

In estate ha rifiutato una ricca offerta dall’Arabia Saudita. “Ci ha detto che stava pensando anche alla nazionale. È stato molto coraggioso a rifiutare perché al giorno d’oggi in pochi fanno queste decisioni d’amore, scegliendo di rimanere in un posto dove sei amato anche se altrove ti offrono molto di più in termini economici. È una decisione che rende ancora più grande quello che lui è come uomo. Per noi è importante che continui a giocare ai massimi livelli in una grande squadra come la Roma“.

