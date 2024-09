SERIE A: la Lazio batte il Verona (2-1). L’Udinese supera il Parma in rimonta (2-3): affronterà la Roma da capolista

NOTIZIE AS ROMA – La Lazio batte l’Hellas Verona all’Olimpico nel posticipo serale del lunedì sera: la squadra di Baroni si impone con il punteggio di 2 a 1.

Vantaggio dei padroni di casa con Dia, pareggio immediato di Tengstedt, quindi è Castellanos a rimettere avanti i biancocelesti, che portano a casa i tre punti.

Nel match delle 18:30 vittoria dell’Udinese in casa del Parma: al Tardini i bianconeri, prossimi avversari della Roma in campionato, battono gli emiliani in rimonta per 3-2. In avvio Delprato porta in vantaggio i ducali, poi Bonny raddoppia.

Nella ripresa Lucca e Thauvin pareggiano i conti, poi al 77′ ancora il francese, con il Parma in inferiorità numerica dal 73′ per l’espulsione di Mandela, opera il definitivo sorpasso. Grazie a questo risultato l’Udinese sale in vetta al campionato a quota 10 punti, e affronterà la Roma all’Olimpico da prima della classe.

Giallorossi.net – T. De Cortis