PRIMAVERA: la Roma vince il derby, Lazio battuta a Formello 2 a 1. In rete Misitano e Romano

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma Primavera di Falsini vince anche il derby della Capitale battendo la Lazio a Formello col punteggio di 2 a 1 e resta a punteggio pieno in vetta alla classifica.

Parte forte la squadra di Falsini che sblocca la stracittadina con un gol di Misitano, poi è Romano, grazie a un gran sinistro dalla distanza, a raddoppiare.

Nella ripresa però Golic si becca il secondo giallo e la Roma resta in dieci per oltre mezzora di partita. Balde realizza la rete che riaccende le speranze dei padroni di casa. Le occasioni si alternano da una parte e dall’altra ma il risultato non cambia: a fare festa sono i giallorossi.

IL TABELLINO DEL MATCH

LAZIO (4-3-3): Renzetti; Zazza, Bordon, Petta, Milani; Munoz, Nazzaro (64′ Sulejmani), Di Tommaso; Serra (64′ Gelli), D’Agostini, Balde.

A disp.: Bosi, Cipriani, Ferrari, Cuzzarella, Bordoni, Farcomeni, Bigotti, Pinelli, Marinaj.

All. Stefano Sanderra

ROMA (4-3-2-1): Marin; Sangaré (90’+2′ Della Rocca), Golic, Nardin, Reale; Mannini, Romano, Di Nunzio (58′ Litti); Coletta (90’+2′ Cama), Marazzotti (90’+2′ Zefi); Misitano (83′ Tumminelli).

A disp.: De Marzi, Seck, Levak, Almaviva, Marchetti, Solbes.

All. Gianluca Falsini

Reti: 2′ Misitano, 19′ Romano, 60′ Balde

Giallorossi.net – G. Pinoli