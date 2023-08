Arnautovic, sirene dalla Roma. Il giocatore non convocato dal Bologna, il club: “Out per affaticamento”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Marko Arnautovic resta un nome molto caldo per il mercato della Roma, con Mourinho che continua a chiedere un rinforzo per il reparto avanzato, rimasto sguarnito con l’infortunio di Abraham.

Il Bologna per ora ha fatto sapere di non avere intenzione di cedere il proprio centravanti, ma le voci continuano a rincorrersi. Oggi poi l’assenza del calciatore dall’elenco dei convocati di Thiago Motta per l’amichevole che i rossoblù giocheranno contro l’AZ Alkmaar ha infiammato le voci su un possibile addio dell’attaccante.

Il Bologna però smorza sul nascere voci di mercato dietro all’esclusione del proprio giocatore: Arnautovic sarebbe stato tenuto a riposo soltanto per un affaticamento muscolare al flessore sinistro.