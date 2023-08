Esordio ok di Guerrero con la Primavera. Domani il Tolosa, out Matic

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Test contro il Tolosa domani sera, ore 19:30, con diretta tv su DAZN per la Roma di Mourinho, che volerà nella giornata di domenica in Francia per fare ritorno nella Capitale la sera stessa, dopo l’amichevole.

Rischia di non farcela Nemanja Matic, in dubbio dopo che il serbo non si è allenato nemmeno ieri a Trigoria per un affaticamento muscolare: le sue condizioni non preoccupano, ma il centrocampista dovrebbe essere lasciato a riposo da Mou.

Ieri intanto ha esordito in giallorosso il giovane talento Julen Jon Guerrero, acquistato dal Real Madrid in prestito con diritto di riscatto: il trequartista è stato schierato titolare da Federico Guidi nella partita della Roma Primavera contro il Friburgo e terminata 1 a 0 per i tedeschi.

Il figlio d’arte, con un passato nel Real Madrid, ha ricoperto il ruolo di mezzala in un centrocampo a tre, alla destra del croato Ivkovic, il playmaker. Lo spagnolo deve affinare l’intesa con i suoi nuovi compagni, ma la classe c’è e si vede a occhio nudo. A livello tecnico lo spagnolo ha pochi rivali, e le sue qualità sono apparse subito evidenti.

Fonti: Corriere dello Sport / Il Tempo