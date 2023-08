Morata, più no che sì. Da Weghorst a Zapata, tutte le ipotesi per l’attaccante esperto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Le parole di Alvaro Morata di ieri non hanno messo del tutto fine alla telenovela che va avanti da giorni sul suo possibile arrivo alla corte di Mourinho. Secondo il Corriere dello Sport infatti lo spagnolo considera ancora la Roma la sua prima scelta, ma ha capito che molto difficilmente il club capitolino potrà puntarci.

Per questo ieri lo spagnolo ha rilasciato quelle dichiarazioni, nelle quali giura amore all’Atletico Madrid e allontana l’ipotesi giallorossa. Ma gli ammiccamenti tra le parti continuano. Resta però complicato arrivare a dama: la cessione di Ibanez ai 30 milioni che Pinto pretende per il brasiliano i discorsi potrebbero anche riaprirsi.

Più probabile però che il gm portoghese, dopo essersi assicurato Marcos Leonardo, la cui trattativa resta complicata, decida di puntare su un altro attaccante esperto, che non richieda l’esborso economico che servirebbe per Morata. I nomi sul tavolo sono diversi: in pole c’è Marko Arnautovic, 34 anni, anche se il Bologna fa muro forte di un contratto fino al 2025.

Continua a resistere la candidatura di Duvan Zapata, 32 anni, specie ora che l’Atalanta sta per chiudere per Scamacca. Spuntano i nomi di Wout Weghorst, attaccante olandese di 31 anni del Burnley che per caratteristiche somiglia molto a Dzeko ma che negli ultimi anni ha segnato molto poco, e Michy Batshuayi, 29 anni, centravanti belga che ha ritrovato gol e vigore nella sua esperienza in Turchia.

