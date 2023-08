Zago: “Marcos Leonardo uno dei migliori giovani che abbiamo. E’ forte in tutte le fasi, ma gli va dato tempo”

NOTIZIE AS ROMA – L’ex difensore brasiliano, Antônio Carlos Zago, vincitore dello Scudetto nel 2001 con la Roma, ha rilasciato un’intervista all’edizione odierna della Gazzetta dello Sport (M. Cecchini) dove ha detto la sua su Marcos Leonardo, attaccante classe 2003 in forza al Santos inseguito da Tiago Pinto in queste ore.

Zago, nella “sua” Roma ci si chiede se Marcos Leonardo sia veramente forte. Lei che dice?

“Dico che è uno dei migliori giovani che ha il Brasile in questo momento. Essere titolare nella Seleçao nel Mondiale Under 20 e vincere il titolo dei cannonieri non è poco. Credo che a Mourinho piacerà, perché è forte sia nella fese offensiva che in quella difensiva. Certo, è giovane e gli va dato tempo”.

Da Fabio Junior a Gabigol, sono stati diversi però gli attaccanti brasiliani che in Serie A non si sono imposti.

“Da quello che so, credo che Marcos Leonardo abbia una personalità diversa, un carattere più forte e un tipo di atteggiamento più professionale. E questo lo potrebbe aiutare a fare bene in fretta”.

Il suo amico Aldair dice che in certe cose gli ricorda Careca: vero?

“Possibile, ma sarebbe sbagliato mettergli una pressione del genere addosso. In Italia parlare di Careca è tanta roba. Penso che al ragazzo andrebbero dati sei mesi di tempo per ambientarsi, poi sono sicuro che farà bene. Ma dovrà essere la stessa società a proteggerlo dalla troppa fretta”.

Fonte: Gazzetta dello Sport