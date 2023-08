Intrigo Marcos Leonardo: la Roma insiste, Falcao si dimette

AS ROMA NEWS – Una trattativa complessa, piena di ostacoli, su cui la Roma è convinta però di poter arrivare a dama. E così la corsa a Marcos Leonardo, giovane attaccante brasiliano su cui Pinto vuole investire per il futuro del club, prosegue.

Tra le difficoltà. L’ultimo intoppo è la notizia del possibile acquisto del Chelsea dell’altro gioiellino dell’attacco del Santos, Deivid Wahington: i Blues vogliono prelevarlo per girarlo in prestito, ma in quel caso i brasiliani potrebbero decidere di togliere Marcos Leonardo dal mercato.

Tiago Pinto però non dispera, forte dell’accordo con il calciatore (che detiene il 30% del suo cartellino) e del lavoro di Rafaela Pimenta, procuratrice del ragazzo che sta cercando di mediare tra le parti per arrivare alla fumata bianca. La Roma nelle ultime ore ha rilanciato offrendo 11 milioni più 7 di bonus, di fatto la prima offerta ufficiale fatta al club brasiliano. E ora i giallorossi attendono una risposta, che non è ancora arrivata.

Il Santos vive un momento di grande difficoltà, sia economica che di risultati. I tifosi sono in fermento, e non hanno preso per niente bene la notizia della possibile cessione di Marcos Leonardo, riversando la loro rabbia sui social. Il terremoto in atto nel club ha spinto Paulo Roberto Falcao a dimettersi: “Per rispetto dei tifosi del Santos Futebol Clube, a causa delle recenti proteste contro le prestazioni della squadra in campo, ho deciso di lasciare in questa data l’incarico di coordinatore sportivo. Il mio sentimento, in primo luogo, è quello di difendere l’immagine dell’istituzione”, ha scritto l’ex idolo della Roma sui social.

Insomma, la trattativa a oltranza prosegue su binari assai pericolanti. Pinto è fiducioso di riuscire a spuntarla, ma le incognite restano tante, così come i nodi da sciogliere e i pezzi del puzzle da incastrare.

Fonti: Gazzetta dello Sport / Corriere dello Sport / Il Messaggero / Corriere della Sera