Calciomercato Roma, dal Brasile: il Santos dice no alla cessione di Marcos Leonardo

AS ROMA NEWS – Stando a quanto filtra dal Brasile, il Santos avrebbe rifiutato l’offerta presentata dalla Roma per Marcos Leonardo. Il club, che sta per cedere l’altro giovane attaccante Deivid Washinghton al Chelsea, ha respinto le avances dei giallorossi.

Impossibile privarsi di due attaccanti con il mercato chiuso, insoddisfacente la proposta avanzata da Tiago Pinto, che per il cartellino del 20enne ha messo sul piatto appena 10-11 milioni più bonus, giudicati troppo pochi per il talento sudamericano, e che il gm aveva intenzione di pagare da dicembre.

Per ora dall’Italia le notizie sono ferme alle indiscrezioni di ieri che parlavano di trattative ancora in corso e di rilancio da parte della Roma con un’offerta migliorata. Al momento non sono arrivati nuovi aggiornamenti, ma l’affare sembra piuttosto complicato.

