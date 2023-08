CALCIOMERCATO ROMA LIVE – Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo venerdì 4 agosto 2023 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma.

Ore 12:30- MORATA CHIUDE ALLA ROMA – Morata ha rilasciato un’intervista ad un’emittente in Messico (dove la squadra spagnola sta effettuando la preparazione) con parole che sembrano chiudere definitamente alla possibilità di trasferirsi alla Roma (LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO)

Ore 10:00 – MOU, ALTRA TELEFONATA A MORATA – Nuovo contatto tra Mourinho e Morata (30), con il tecnico che ha chiamato lo spagnolo per informarlo che l’affare potrebbe sbloccarsi a breve grazie alla cessione in Premier di Ibanez. Lo riferisce Jacopo Aliprandi del Corriere dello Sport su Twitter.

Ore 9:30 – VELIZ, ROMA ANCORA IN CORSA – Viste le difficoltà con Marcos Leonardo (20), la pista che porta all’altro giovane attaccante sudamericano Alejo Véliz (19), non è chiusa: l’argentino è finito anche nel mirino del Tottenham, ma l’affare col Rosario non è chiuso. (La Repubblica)

Ore 8:35- IBANEZ RIAPRE LE PORTE A MORATA – La trattativa in corso con il Nottingham Forest per Roger Ibanez (24) riapre le possibilità di ingaggiare Alvaro Morata (30), grande obiettivo di Mourinho per l’attacco della Roma. (Corriere dello Sport)

Ore 8:10 – ARNAUTOVIC CHIESTO DA MOU – Resta molto caldo anche il nome di Marko Arnautovic (34) per l’attacco della Roma. Il calciatore è un pallino di Mourinho, che lo ha chiesto come alternativa a Morata. Il Bologna però non vuole cederlo in prestito e chiede 5 milioni. (Corriere dello Sport / La Repubblica / Il Messaggero)

Ore 7:40 – RENATO SANCHES IN ARRIVO – Tutto fatto per il passaggio di Renato Sanches (25) alla Roma. Sarà prestito con diritto di riscatto, a breve l’accelerata definitiva. (Gazzetta dello Sport)

