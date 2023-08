Morata dice no alla Roma: “Mourinho è un grande allenatore, ma i giallorossi non sono un’opzione”

CLACIOMERCATO ROMA – Morata gela la Roma. L’attaccante spagnolo, attualmente di proprietà dell’Atletico Madrid ma accostato spesso ai giallorossi, ha rilasciato un’intervista ad un’emittente in Messico (dove la squadra spagnola sta effettuando la preparazione) con parole che sembrano chiudere definitamente alla possibilità di trasferirsi alla Roma.

Queste le parole di Morata: “Sto lavorando e sono molto felice di essere in Messico con la squadra. Ho voglia di migliorare, lo sto facendo in questo precampionato. Ma noi giocatori non controlliamo il mercato.”

“Al momento la Roma non è un’opzione, non è nella mia testa. Mourinho è un grande allenatore, è stato lui a darmi l’opportunità di giocare la prima partita da professionista. Gli sono molto grato e gli auguro il meglio”.

Fonte: TUDN