Ibanez, parla l’agente: “L’offerta del Nottingham Forest? Per ora solo chiacchiere. Vuole restare alla Roma”

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Lodovico Spinosi, agente del difensore giallorosso Roger Ibanez, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul futuro del suo assistito al sito tag24.it.

Sull’offerta di 25 milioni che il Nottingham Forest avrebbe presentato per lui: “Sono solo chiacchiere, non c’è stata alcuna offerta al calciatore da parte del club inglese. Ho sentito delle voci di un interesse, ma non è seguito alcun atto concreto al momento”.

Sul suo futuro in giallorosso: “Ibanez alla Roma sta benissimo e vuole rimanere, si sente stimato dall’allenatore e dai compagni. Lui è innamorato della città e della tifoseria, quindi vuole continuare a giocare con la maglia giallorossa. È totalmente concentrato negli allenamenti e nel dare il massimo per la squadra”.

Il procuratore però non chiude la porta a un’eventuale partenza del suo assistito: “Naturalmente qualora arrivasse un’offerta alla società la ascolteremmo“.

Fonte: Tag24.it