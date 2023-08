Scamacca, West Ham scontento dell’offerta dell’Inter: e ora l’Atalanta può soffiarglielo

ALTRE NOTIZIE – La corsa a Gianluca Scamacca potrebbe riservare presto un altro clamoroso colpo di scena. Dopo aver effettuato il sorpasso sulla Roma per l’attaccante, ora l’Inter rischia di essere a sua volta superata a sinistra dall’Atalanta.

L’ultima proposta dei nerazzurri, 24 milioni di euro più bonus, non ha soddisfatto il club inglese che ora aspetta la proposta del club bergamasco. Il club di Percassi infatti ha appena ceduto Hojlund al Manchester United per la cifra record di 75 milioni più 10 di bonus, e ora è pronto a investire una parte di quei soldi per Scamacca.

Il West Ham continua a chiedere 30 milioni per il suo centravanti, cifra che l’Inter non vuole e non può raggiungere. Ma l’Atalanta sì. Da qui la fase di stallo. Ora gli inglesi aspettano la proposta ufficiale dei bergamaschi per prendere una decisione. Ma la corsa a Scamacca è più aperta che mai.

Atalanta are trying to hijack Inter move for Gianluca Scamacca. West Ham are not happy with €24m plus add-ons bid made by Inter today ⚫️🔵🇮🇹

Inter remain on their position.

West Ham expect Atalanta to send an important proposal, bigger than Inter’s one.

Race on. pic.twitter.com/TYlGZQkPvS

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 4, 2023