Roma, il centrocampo è completo: arriva Renato Sanches, sì del PSG al prestito

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Non ci sono più dubbi sul prossimo rinforzo a centrocampo, almeno per quello che ne pensa la Gazzetta dello Sport: Renato Sanches può essere considerato un nuovo calciatore della Roma.

Il calciatore, messo alla porta dal nuovo tecnico Luis Enrique, ha digerito il rifiuto e compreso di non far più parte dei piani del PSG. La corte della Roma e di Tiago Pinto hanno fatto effetto, e così in breve tempo è arrivato il suo ok ai giallorossi.

Più lunga la trattativa con i parigini, ma per motivi logistici: i francesi erano impegnati in una tournée asiatica, e questo ha messo in stand-by l’affare con la Roma. Ora però tutti i pezzi sono destinati a incastrarsi, con il Paris Saint-Germain che accetterà la formula del prestito con diritto di riscatto, nella speranza che il calciatore possa rivalutarsi in giallorosso.

Sarà poi compito di Mourinho e del suo staff provare a rilanciare la carriera di Sanches. Sarà fondamentale un programma che permetta al calciatore di evitare tutte le noie muscolari che lo hanno limitato fortemente in questi ultimi anni. Con lui la mediana giallorossa è completa: Matic e Cristante saranno i registi, Pellegrini e Aour gli intermedi di qualità, Sanches e Bove i due più dinamici.

Fonte: Gazzetta dello Sport