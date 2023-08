Stallo per Marcos Leonardo, tifosi in subbuglio

AS ROMA NEWS – Proprio quando sembrava tutto fatto, è arrivata la frenata. Brusca. Il Santos e la Roma non sono riusciti ancora ad arrivare a un accordo per il trasferimento in giallorosso di Marcos Leonardo, stellina del calcio sudamericano.

La proposta dei giallorossi, che aveva accontentato i brasiliani, non ha però ottenuto il via libera definitivo per colpa delle modalità di pagamento. In sintesi: il Santos ha detto sì ai 10 milioni di base fissa più bonus (c’è chi dice 5, chi 8) e una percentuale sulla futura rivendita del ragazzo, ma ha stoppato tutto quando la Roma ha fatto sapere di voler cominciare a pagare solo dal 2024.

Nel frattempo infatti i tifosi del Santos sono insorti: la decisione di privarsi del proprio gioiello non è stata gradita, tantomeno a cifre considerate irrisorie, specie se si considera che Marcos Leonardo aveva firmato una clausola rescissoria da 100 milioni. Da qui gli improperi a Falcao e a tutta la dirigenza brasiliana, malumore che potrebbe aver inciso sull’andamento dell’affare.

Lo stop del Santos ha quindi fatto montare la rabbia dei tifosi romanisti, che speravano di chiudere almeno questo affare per l’attacco. Nel mirino degli scontenti ci sono finiti i Friedkin e Tiago Pinto, “colpevoli” di non investire soldi per una squadra che deve a tutti i costi raggiungere il traguardo Champions.

La trattativa però non è ancora chiusa. Oggi sono previsti nuovi contatti tra le parti. Ma la Roma deve per forza effettuare un rilancio se vorrà davvero chiudere per Marcos Leonardo. Ora tocca ai giallorossi decidere cosa fare.

