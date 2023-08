Morata o Arnautovic: così Mou vuole completare il suo attacco

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Un attaccante giovane e di belle speranze, unito a un centravanti esperto, che conosce bene il campionato italiano e che può dare certezze nell’immediato.

La Roma sembra aver deciso le proprie strategie per questo ultimo mese di mercato estivo, portando avanti parallelamente due trattative: la prima, in pieno svolgimento, per il 20enne brasiliano Marcos Leonardo, e una che deve ancora decollare per Morata. O Arnautovic.

Oltre allo spagnolo infatti, salgono col passare del tempo le quotazioni del centravanti 34enne del Bologna, un vecchio pallino di Mourinho. Lo Special One lo avrebbe volentieri avuto come centravanti di scorta lo scorso anno, ora però, viste le esigenze di mercato, Arnauovic potrebbe diventare la prima scelta di Pinto.

Il Bologna per ora non apre al trasferimento in prestito, formula che il gm continua a proporre in giro, ma il club emiliano era rimasto in parola con il calciatore austriaco: davanti alla proposta di un club importante, non avrebbe ostacolato la sua cessione. Per questo i colloqui tra le parti stanno proseguendo.

E Morata? Tutto potrebbe riaprirsi ora che la Roma ha finalmente avuto l’offerta che sperava per Ibanez: il Nottingham Forest ha messo sul piatto 25 milioni, Pinto ne chiede 30, la trattativa è avviatissima. E se andasse in porto, chissà che quei soldi non possano servire a sbloccare l’arrivo dello spagnolo e a far felice Mou.

