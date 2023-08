Calciomercato Roma, anche l’Al Ahli su Ibanez: ora è corsa a due con il Nottingham Forest

AS ROMA NEWS – Non solo il Nottingham Forest. Anche i sauditi dell’Al Ahli stanno parlando con la Roma per avere Roger Ibanez.

A rivelarlo è Fabrizio Romano, esperto di mercato internazionale, su Twitter. Il club arabo sa dell’offerta ufficiale di 25 milioni di euro presentata ieri dagli inglesi del Nottingham Forest, e si è fatto avanti con il club giallorosso.

Le trattative stanno proseguendo in queste ore, sia con il club della Premier che con i sauditi. Ancora non è stata presa una decisione, i colloqui proseguono.

EXCL: Saudi side Al Ahli approached AS Roma for Roger Ibañez. Follows official bid submitted yesterday by Nottingham Forest for Brazilian defender 🇧🇷🇸🇦

Negotiations are ongoing with both Al Ahli and Nottingham Forest, no time for decision yet. Talks continue. #NFFC pic.twitter.com/Jm99aTaAyZ

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 4, 2023