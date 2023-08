Calciomercato Roma, rischia di saltare la trattativa per Marcos Leonardo: il Santos sta per cedere Washington al Chelsea

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Arriva una notizia di mercato che potrebbe ulterioremente complicare la trattativa in corso tra la Roma e il Santos per Marcos Leonardo.

Stando a quanto rivela Fabrizio Romano, il Chelsea ha appena presentato un’offerta di 20 milioni di euro per l’altro giovane attaccante brasiliano, Deivid Washington, sempre di proprietà del Santos, proposta che è stata accettata dal club sudamericano.

I Blues vogliono girare il 18enne in prestito al Salisburgo per farlo crescere, pur mantenendone il controllo. L’affare però rischia di avere pesanti ripercussioni sulla trattativa in corso con la Roma per Marcos Leonardo.

Il Santos potrebbe decidere di togliere il suo attaccante dal mercato, soprattutto considerato che le operazioni in entrata sono chiuse in Brasile e il club non potrebbe sostituire i due partenti in rosa.

Deivid Washington to Chelsea, deal now imminent after official bid submitted in the last hours for 2005 born Brazilian striker 🚨🔵🇧🇷

Deivid agreed personal terms and wants #CFC move — Strasbourg loan to follow.

€20m package bid submitted as per Globo… Santos, set to accept. pic.twitter.com/XV4yPSuJsi

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 4, 2023