Calciomercato Roma, Tiago Pinto alza l’offerta per Marcos Leonardo: parti più vicine

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma insiste per Marcos Leonardo e alza l’offerta per il giovane attaccante brasiliani dopo che il Santos si era detto insoddisfatto della prima proposta dei giallorossi.

Tiago Pinto, racconta in questi minuti Filippo Biafora de Il Tempo, ha messo sul tavolo una nuova offerta da 11 milioni più 7 di bonus e il 10% sulla futura rivendita. Il club brasiliano non ha ancora dato il via libera sempre per via della modalità di pagamento: vorrebbe la parte fissa versata subito.

Non si può dunque parlare di fumata bianca, ma le parti si sono riavvicinate. La trattativa prosegue, la Roma sta insistendo per portare Marcos Leonardo alla corte di Josè Mourinho.