Arriva Ghisolfi, vertice con Friedkin. La prossima mossa del ds: Llorente resta

AS ROMA NEWS – Florent Ghisolfi è arrivato a Roma nella serata di ieri, pronto a cominciare la sua avventura a Trigoria. Il dirigente francese ha risolto le ultime pratiche burocratiche col Nizza e ora è pronto a sposare ufficialmente il club giallorosso, che nelle prossime ore annuncerà sia il suo contratto che quello di Daniele De Rossi. Entrambi hanno firmato un triennale.

La prima riunione Ghisolfi la farà con Dan e Ryan Friedkin, presidenti e proprietari del club: verranno approntate strategie di mercato e fissato il budget col quale il ds potrà muoversi per rinforzare la squadra. C’è già stata invece più di una chiacchierata tra l’allenatore e il nuovo direttore sportivo nel corso della quale si sono delineate le priorità sul mercato in entrata.

Dopo aver riscattato Angelino, resterà a Trigoria anche Diego Llorente, 31 anni il prossimo agosto: il difensore centrale spagnolo si è dimostrato un calciatore affidabile e ha convinto anche De Rossi. L’allenatore ha chiesto a Ghisolfi di trattenerlo a Roma: il giocatore è d’accordo, e aspetta solo di capire con quale formula resterà, se in prestito per un altro anno o a titolo definitivo (può essere acquistato a 5 milioni).

Sono destinati invece a lasciare la Capitale una serie di calciatori tra scadenze e prestiti: nessun contatto con Spinazzola, che dunque lascerà la Roma salvo colpi di scena. Kristensen non seguirà Llorente e tornerà al Leeds, Renato Sanches al PSG, Lukaku al Chelsea. Da capire il futuro di Rui Patricio: se il portiere non resterà come secondo di Svilar con un contratto al ribasso, la Roma dovrà cercare anche un altro portiere.

Fonti: Gazzetta dello Sport / Corriere dello Sport / Gianlucadimarzio.com

