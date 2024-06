Lukaku al Napoli, contatti con Conte. La Roma va su Kalimuendo e sogna Chiesa

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Romelu Lukaku lascerà la Roma ma potrebbe non salutare la nostra Serie A e continuare a giocare in Italia. Sono infatti da registrare nuovi contatti tra il calciatore, i suoi agenti e Antonio Conte, fortemente intenzionato ad averlo al Napoli.

Lukaku, reduce da una stagione altalenante in giallorosso, ha capito che difficilmente potrà restare a Trigoria, con i Friedkin che preferiscono investire su un profilo diverso. E così il belga sembra essere stuzzicato da una nuova avventura con Antonio Conte: resta però da capire se la piazza di Napoli sarà sufficientemente attrattiva per il belga. E se i soldi di De Laurentiis saranno in grado di competere con le proposte faraoniche dall’Arabia.

Ghisolfi avrà dunque il compito di colmare la lacuna (grossa) lasciata dalla partenza di Lukaku, oltre a quella di Azmoun, destinato a fare ritorno al Bayer Leverkusen. Nelle ultime ore è tornata a farsi calda la pista Kalimuendo, centravanti 21enne del Rennes che il neo ds giallorosso conosce molto bene. Un investimento di circa 20 milioni per un attaccante giovane che può esplodere sotto la guida di Daniele De Rossi.

Il colpo in attacco però potrebbe essere un altro. Friedkin vuole infiammare la piazza con un altro nome “forte” che il tecnico ha individuato in Federico Chiesa: la Juventus è pronta a cederlo per 25 milioni di euro visto che l’esterno è in scadenza nel 2025. A non far dormire sonni tranquilli è la concorrenza: anche stavolta occhio al Napoli e a Conte, che se dovesse perdere Kvaratskhelia è pronto a fiondarsi sul bianconero.

Fonti: Gazzetta dello Sport / Leggo

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!