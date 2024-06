Calciomercato Roma, tentazione Hummels a parametro zero

AS ROMA NOTIZIE CALCIOMERCATO – Giocatori giovani, ma non solo. De Rossi e Ghisolfi vogliono costruire una Roma che sappia mischiare calciatori di gamba a gente più esperta e smaliziata che sappia far crescere i compagni più acerbi.

Da qui nasce la tentazione, complessa ma affascinante, di puntare su Mats Hummels, 35 anni, difensore centrale in scadenza di contratto con il Borussia Dortmund dove ha giocato 367 partite di Bundesliga e la finale di Champions League persa contro il Real Madrid. Lo rivela l’edizione odierna del Corriere della Sera (L. Valdiserri).

Il calciatore tedesco è integro (25 partite in campionato, 13 in Champions e 2 in Coppa di Germania in stagione) e ha una grandissima esperienza internazionale: 78 presenze e 5 gol con la Germania. Nelle prossime ore il difensore deciderà se riaprire i colloqui con il Borussia per un rinnovo di contratto, oppure dire addio per tentare una nuova avventura. Al giocatore non interessano Arabia o Stati Uniti.

Fonte: Corriere della Sera