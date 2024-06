De Falchi, striscione dei tifosi a 35 anni dalla tragica morte: “La rabbia cresce, il ricordo non muore…” (FOTO)

NOTIZIE AS ROMA – Il 4 giugno 1989, prima di un Milan-Roma, moriva Antonio De Falchi, giovanissimo tifoso giallorosso in trasferta a Milano per supportare i propri colori e vittima di una terribile aggressione da parte di un gruppo di ultras rossoneri che gli costò la vita.

Per ricordarlo in questo triste anniversario nella notte la Brigata De Falchi (fondata in sua memoria nella stagione 2003/04) ha esposto uno striscione in città: “La rabbia cresce il ricordo non muore…De Falchi vive!“.

