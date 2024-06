Calciomercato Roma, idea Nico Gonzalez per l’attacco di De Rossi

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Caccia agli esterni d’attacco. Daniele De Rossi ha chiesto al ds Ghisolfi rinforzi sulle corsie laterali, sia di difesa che offensivi, una lacuna nella rosa giallorossa che dovrà essere colmata sul mercato.

Stando a quanto rivela l’edizione odierna del Corriere dello Sport, l’ultima idea dell’allenatore per sistemare la fascia destra d’attacco è Nico Gonzalez, 26 anni, ala mancina della Fiorentina. L’argentino potrebbe risolvere l’annoso problema del vice Dybala, alternandosi con il suo connazionale nel 4-3-3 di De Rossi, ma anche giocando con lui con la Joya come falso nove.

Nico Gonzalez non sta vivendo uno dei migliori momenti con la piazza toscana tra qualche chiacchiericcio di troppo sulla sua movida in città, i suoi alti e bassi in campo, e le indiscrezioni sul suo futuro lontano da Firenze. I numeri stagionali dell’argentino restano importanti: per lui 29 presenze in Serie A, 12 gol e 2 assist. Per strapparlo a Commisso servirebbe un investimento importante: 35 milioni di euro.

Fonte: Corriere dello Sport

