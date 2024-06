“ON AIR!” – CORSI: “Gli americani c’hanno ammazzato, siamo tornati una squadretta”, PRUZZO: “Se vuoi arrivare in Champions servono almeno 4 titolari”, FERRAZZA: “Dybala falso nove? Fumo negli occhi”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “Ghisolfi è a Roma e comincia il suo duro lavoro. La prima questione dovrebbe essere Llorente: con lui avresti Mancini, Ndicka e lo spagnolo, più Smalling e Kumbulla che sono due da piazzare. Sicuramente uno lo piazzi, e io direi più Smalling che Kumbulla. L’albanese come quarto va bene, anche se non sarebbe il modo migliore per valorizzarlo. La cosa migliore sarebbe vendere entrambi e puntare su un giovane di belle speranze… L’attenzione poi si sposterà sull’attacco, dove servono più rinforzi…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Ghisolfi si presenta come uno scorbutico, come uno che comunica poco. Poi magari prenderà confidenza con la città… Non so in questo momento dove stanno andando a scandagliare sul mercato. Loro hanno dato la priorità a sistemare le cose in casa: il riscatto di Angelino, ora quello di Llorente e a operare qualche uscita. Oggi mettersi a dire che prenderemo David e Chiesa mi sembra prematuro. Prendere due ottimi esterni d’attacco invece della grande punta? E’ un’idea condivisibile, anche se a pensare di giocare la prossima stagione con Abraham e Belotti ci vuole coraggio. Ma se prendessi Chiesa e un altro grande esterno offensivo, potresti avere quei gol tali da sopperire l’assenza del centravanti… Abraham però è sul mercato, così come Belotti e Shomurodov, per questo si andrà a cercare un centravanti titolare…”

Claudio Moroni (Rete Sport): “Se prendi Kalimuendo e aspetti Abraham secondo me fai un’operazione intelligente. Ora tutti sanno come e cosa comprare, ma Ghisolfi, De Rossi, Friedkin e Souloukou pensano solo a questo dalla mattina alla sera…e noi pensiamo di saperne più di loro. E’ il loro lavoro, e bisogna averne rispetto. Il vero romanista è quello che ha la forza di resistere alla delusione…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Dicono che la Roma non può comprare due esterni d’attacco e un centravanti, ma o uno l’altro… Nico Gonzalez? Io gli ho visto fare partite terribili, finale di Conference compresa, però ha fatto 16 gol quest’anno che non sono pochi… Totti e il 10 a Pellegrini? Ma che doveva dire…Io per la prima volta non sono d’accordo con lui, e non su Pellegrini, ma sul fatto di stare in nazionale vicino a Spalletti un’altra volta…a rivederlo riabbracciato a quello…mi dà fastidio per lui… Ghisolfi? Magari con lui la Roma esplode, ma oggi, al 4 giugno, messa così la Roma sembra una squadretta da sesto posto. E sono convinto che solo alla minoranza non sta bene questa cosa, gli anni degli americani ci hanno ammazzato e le nostre pretese sono calate…”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “Nico Gonzalez alla Roma? Magari… Da quello che si legge sui giornali, serviranno 80-100 milioni di cartellini. Quella è la cifra che devi spendere per rinforzare la Roma. Dybala falso nove? Mi spaventa, perchè quando non c’è lui chi gioca? Abraham? E allora mi sembra di girare intorno al problema, getti fumo negli occhi con Dybala, perchè non sai mai quanto ce l’hai a disposizione. E poi in quel ruolo devi correre tanto…”

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport): “Ghisolfi? Ci sarà una conferenza di presentazione, vedremo che cosa ci dirà. Io attendo fiducioso, con la consapevolezza che la Roma ha una marea di cose da fare… Llorente? Non credo che voglia giocare la Championship…nel quadro generale del mercato che mi sono fatto, se De Rossi vuole giocare a quattro ne hai anche troppi di centrali. Al momento hai 5 difensori, perchè ci devi mettere pure Kumbulla, che è chiuso dentro casa perchè a Sassuolo lo stanno ancora a cercà…”

Daniele Lo Monaco (Radio Romanista): “Pellegrini? E’ chiaro che se lo paragoni a Totti, ma chi può uscirne vincitore? Zero, nessuno, nemmeno Falcao, Di Bartolomei o Conti. Figuriamoci se questo paragone lo fai con chi gli ha ereditato la fascia da capitano… Pellegrini non è un fuoriclasse, ma non gli si può fare colpa di non esserlo. Ma io penso che possa ancora diventarlo con un rendimento costante: se per nove mesi facesse quello che fa in due o tre, cambierebbe completamente la considerazione che si ha di lui. In questo momento Pellegrini è incoronato da Totti, Baggio e Spalletti, dell’Italia è il leader tecnico, non è uno che ti cambia la squadra da solo, ma può essere il valore aggiunto di una squadra che gira bene…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “La Roma non è una squadra che va rifondata nei titolari, anche se ci sono delle lacune. Dybala rimane e questo mi sembra un buon punto di partenza. Hai delle basi su cu ripartire: hai il portiere, hai il centrocampo, perchè uno è il regista della nazionale campione del mondo e gli altri sono nazionali azzurri…la cosa complicata è il centravanti. Abraham si aspetta di giocare titolare, ma non sai cosa ti può dare. La scelta più delicata resta quella…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Meglio investire sugli esterni o sul centravanti? Io andrei sull’attaccante, Abraham secondo me non può reggere il peso di fare il titolare della Roma. Poi certo, se prendi Chiesa e Nico Gonzalez avresti due grandi esterni che potrebbero sopperire… Ghisolfi viene dalla Francia, e lì ci sono buoni centravanti. Devi monetizzare Abraham e poi mettere i soldi sul campionato francese e portare un centravanti vero. Poi le priorità sono un difensore di fascia molto forte, e poi un centrocampista, perchè hai una base molto forte in mezzo ma gli manca un incursore. Frattesi sarebbe l’identikit giusto. Poi basta…Quando sento dire che la Roma ha bisogno di sette rinforzi, non è così. Se prendi tre titolari, ma avoglia… Dybala? Hai preso Baldanzi, e devi dargli fiducia. Se lui giocherà il 60% delle partite, Baldanzi deve giocarne il 40…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Baldanzi lo hai pagato 14 milioni, una cifra da giocatore che può fare il quasi titolare. Bisogna capire gli obiettivi della proprietà: se vuoi giocare per il sesto posto, questa squadra basta e avanza. Se invece vuoi competere per i primi quattro posti, servono almeno quattro titolari…”

Redazione Giallorossi.net

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!