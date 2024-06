Ghisolfi, vertice a Trigoria con De Rossi e Souloukou: Diouf e Tagliafico nella lista del ds

AS ROMA NEWS CALCIOMERCATO – Battesimo di fuoco per Florent Ghisolfi, fresco di sbarco nella Capitale e subito pronto a tuffarsi nelle questioni di mercato che riguardano la Roma e le scelte che dovrà operare da qui al prossimo 30 agosto, giorno in cui si chiuderanno le contrattazioni.

Stando a quanto rivela in questi minuti il portale Gazzetta.it, il ds incontrerà a breve Daniele De Rossi e la Ceo Lina Souloukou per dare vita al primo summit di calciomercato di casa Roma. L’arrivo tardivo di Ghisolfi impone scelte rapide: dopo Angelino, resterà in giallorosso anche Diego Llorente.

Ma il direttore sportivo francese tiene il mirino puntato sulla Francia per il mercato in entrata. Il nome che sta circolando per il centrocampo giallorosso è Andy Diuof, 21 anni, mediano franco-senegalese del Lens finito nella lista degli acquisti che Ghisolfi sottoporrà a Daniele De Rossi e Lina Souloukou. Arrivato dal Basilea, per Diouf 25 presenze e un gol nella Ligue 1.

L’altro nome su cui la Roma sta accendendo i fari è Nicolas Tagliafico, 31 anni, esterno sinistro del Lione in scadenza 2025: può arrivare alla corte di De Rossi per 5-6 milioni. Il giocatore ha esperienza, corsa e qualità. Per l’attacco invece il preferito di De Rossi continua a essere Federico Chiesa: anche di lui si parlerà oggi, nel primo summit di mercato di Trigoria.

Fonte: Gazzetta.it

