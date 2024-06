Calciomercato Roma, dall’Inghilterra: Dybala apre al trasferimento in Premier League

NOTIZIE AS ROMA – Continua a essere incerto il futuro di Paulo Dybala in giallorosso. Il fuoriclasse argentino, entrato nell’ultimo anno di contratto con il club capitolino, ha diversi estimatori in giro per il mondo.

A complicare le cose c’è una clausola rescissoria di 12 milioni di euro valida dal prossimo 1 luglio fino alla fine del mese. Secondo quanto riferito dall’emittente televisiva britannica Sky Sports, tutto questo potrebbe favorire l’approdo in Premier League del campione del mondo, il quale avrebbe aperto al trasferimento in Inghilterra.

Daniele De Rossi però non vorrebbe perdere l’attaccante argentino, considerato un punto fermo della squadra giallorossa, e il tecnico spera ancora di riuscire a dissuadere la Joya a cambiare casacca.

Fonte: Sky Sports UK

