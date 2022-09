Arriva l’Helsinki, Mou pronto a cambiare: Camara e Belotti chiedono spazio

AS ROMA NEWS – Se contro l’Empoli cambiare pelle alla squadra era un azzardo troppo grande da correre in una situazione particolarmente delicata, la partita casalinga contro l’Helsinki spingerà Mou a cambiare qualcosa nell’undici base con cui sta iniziando questa prima parte di stagione.

La gara resta comunque molto delicata dopo il ko inaspettato di Razgrad: ora la Roma non può permettersi altri passi falsi nel girone di Europa League. Battere gli scandinavi domani sera all’Olimpico sarà un obbligo.

L’allenatore pensa di riuscirci con qualche cambio di formazione: in porta dovrebbe tornare Svilar, mentre la difesa non può essere toccata per mancanza di ricambi. Difficile infatti pensare che Mou possa decidere di schierare Vina come braccetto di sinistra nei tre centrali in una gara già decisiva.

A centrocampo Camara chiede spazio: il guineano aveva colpito positivamente il tecnico giallorosso, ma nonostante le belle parole spese per lui, l’ex Olympiacos non ha ancora mai avuto una maglia da titolare dal tecnico. Domani sera nuova occasione per lui. Se Zaniolo dovesse giocare però dal primo minuto, non è escluso che Mou decida di tornare al vecchio assetto, con Pellegrini a centrocampo e i fab four davanti.

In attacco sarà interessante vedere come Mou gestirà i suoi centravanti: Abraham non sembra digerire il turn-over, ma Belotti scalpita e Shomurodov ha dimostrato di poter essere utile alla causa. L’inglese resta favorito.

Fonti: Il Messaggero / Corriere dello Sport / Il Romanista