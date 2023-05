Arriva l’Inter: Mou spera di poter contare su Wijnaldum, Dybala e Belotti

AS ROMA NEWS – Non c’è tempo per rifiatare. La Roma domani pomeriggio, ore 18, torna in campo per affrontare l’Inter in un match che, alla luce degli ultimi risultati, sembra decisivo per la qualificazione alla prossima Champions League dal campionato.

L’emergenza in casa giallorossa resta totale: di sicuro out Smalling, Llorente, Karsdorp, Kumbulla ed El Shaarawy, oltre allo squalificato Celik.

Qualche timida speranza invece ce l’hanno invece Wijnaldum e Paulo Dybala, che al massimo però sembrano poter partire dalla panchina. Più ottimismo per Andrea Belotti: il Gallo è tornato ad allenarsi in gruppo già ieri, e contro i nerazzurri potrebbe anche farcela a partire dal primo minuto.

Al momento la probabile formazione prevede un 3-4-2-1 con Cristante in difesa, Matic a centrocampo al fianco di Bove, e l’accoppiata Pellegrini-Solbakken alle spalle di Abraham.

