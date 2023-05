Mourinho-Roma, i giornali in coro: “Si va verso l’addio. Anche i giocatori cominciano a pensarlo”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Aria di addio in casa Roma. Sono bastate le dichiarazioni piccate di Mourinho al termine della partita di Monza per ribaltare tutte le certezze di alcuni quotidiani, come il Corriere dello Sport, che è passato da “Mou resta” alla quasi certezza di un divorzio a fine stagione.

Le polemiche con Chiffi e la classe arbitrale, la tirata d’orecchie al club che a detta dello Special One non avrebbe la forza di alzare la voce su alcune designazioni, e quel “sarò con la squadra fino all’ultimo minuto di questa stagione“ sembrano presagire un addio a fine campionato.

Lo scrivono oggi un po’ tutti i quotidiani, da La Repubblica alla Gazzetta dello Sport, fino appunto al Corriere dello Sport, che oggi racconta come addirittura anche nella testa dei giocatori della Roma si stia facendo strada questa convinzione.

Mourinho, dopo la partita di Monza, è apparso “rassegnato“ e non imbestialito, racconta il quotidiano. Addirittura sereno. E questa sarebbe “la notizia peggiore” per i romanisti. Perchè “quel messaggio a tanti, giocatori compresi, è sembrato un congedo a fine stagione”.

