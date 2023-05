Milano Finanza: “Cessione Roma, tutto rimandato a giugno: il fattore Champions può essere decisivo”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Il quotidiano economico “Milano Finanza” torna oggi a parlare del futuro della Roma e della possibilità che i Friedkin decidano di cedere il club dopo le avance di Raffaello Follieri.

Stando a quanto scrive oggi il giornale, nonostante i texani abbiamo manifestato l’intenzione di non voler vendere al momento la Roma, il prossimo mese può essere decisivo per una possibile trattativa.

Friedkin infatti attende risposte, sia sul fronte stadio che sui risultati sportivi della squadra, o meglio sulle possibilità che la Roma l’anno prossimo giochi la Champions League. Qualificarsi garantirebbe una serie di introiti che potrebbero portare gli attuali proprietari a voler restare al timone, ma al momento l’obiettivo non è così certo, anzi.

Per tutti questi motivi è quasi scontato che le trattative si faranno più concrete solo a partire da giugno, quando sarà chiara la posizione nelle coppe internazionali della Roma per la prossima stagione. Il tutto considerando che Follieri si sarebbe già reso disponibile all’acquisto anche senza il via libera allo stadio.

Fonte: Milano Finanza