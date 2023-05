“ON AIR!” – CORSI: “Mou solo come Zeman ai tempi di Pallotta”, PUGLIESE: “E’ esploso, forse non sente più la fiducia intorno”, FERRETTI: “Quello che ha intenzione di fare lo sa solo lui”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “Inter nettamente favorita domani all’Olimpico. Mourinho? Sono confuso: gli stessi che ci avevano detto che restava, ora dicono che va via. Ora i giornali lo raccontano come mai così distante dalla Roma. Sembra che lui voglia finire la stazione unito con la squadra per poi salutare dicendo: “E’ una cosa che non fa per me, arrivederci e grazie“. Mourinho quando è venuto alla Roma sapeva che era arrivato in un contesto completamente diverso, e lui stesso ha detto che gli piaceva di rimettersi in gioco. Ora perchè al secondo anno è diventato che è scocciato dal fatto che lavora in una squadra che ha una rosa corta? Che poi definire rosa corta una squadra a cui mancano nove giocatori, di cui sei o sette titolari, mi sembra una considerazione stupida…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Mourinho? Io ero rimasto che rimaneva. Io non sono sicuro che resta, ma non lo ero nemmeno quando lo scrivevano che restava. La verità che è tutto talmente in oscillazione tra l’andare tutto molto bene e tutto molto male che non lo sappiamo se lui resta o non resta. Ragazzi, non più di 15 giorni fa Mourinho ha detto: “Alla Roma sto bene, siamo una famiglia, i giocatori sono miei figli, ho un ottimo rapporto con Tiago Pinto e i Friedkin, ogni tanto ho dei momenti di frustrazione ma qui sono felice“. E mo? Non è che si può cambiare idea ogni settimana. Non è che possiamo stare dietro tutti i giorno agli umori dell’uno o dell’altro. Non sono notizie. Perchè non era una notizia “Mourinho resta” come non lo è “Mourinho vuole incontrare la società“. I giornali ormai vengono fatti più per essere venduti che per essere letti…”

Tiziano Moroni (Rete Sport): “Il direttore del Corriere dello Sport ha un rapporto privilegiato con Mou, questo lo abbiamo sempre detto tutto, e se ha scritto una cosa del genere (“Mou resta”, ndr) è perchè l’allenatore gli avrà detto “io voglio restare“, e lui da lì ci fa il titolo. Poi magari nel frattempo sono cambiate delle cose. O Mourinho gli ha detto una cosa, e poi ha cambiato idea, oppure quella cosa non gliel’ha mai detta. La forzatura è il titolo, che non doveva essere “Mou resta”, ma “Mou vuole restare“….”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “A Mou sta uscendo veramente di tutto e di più dalla bocca. Se domani per un caso la Roma dovesse battere l’Inter nonostante tutte le assenze fatelo firmare di corsa, perché significherebbe che questo è veramente un fenomeno. E’ imbarazzante come un allenatore come Mou in questo momento sia solo come Zeman ai tempi di Pallotta e Baldini. Qua stavolta abbiamo un allenatore di livello mondiale, ed è un uomo solo al comando della squadra, ed è incredibile, perchè di solito succede agli allenatori che stanno per essere licenziati…”

Francesca Ferrazza (Centro Suono Sport): “Mourinho è completamente solo nelle sue battaglie. Questa mattina si fanno i nomi di altri allenatori, ed è normale, anche se penso che il peso dell’eredità di Mourinho sia ingombrante per tutti. Fossi un allenatore, non vorrei mai essere il suo successore…”

Andrea Pugliese (Rete Sport): “E’ da due mesi che Mourinho ci sta dicendo che vuole incontrarsi con la società e programmare. Questo però non è ancora successo, e a Monza è arrivato a esplodere. Per questo ha mollato gli ormeggi, e ha detto parte di quello che pensa. Dopo tutti quegli appelli lanciati a vuoto, Mou comincia a pensare che forse non c’è tutta questa fiducia in lui. L’insofferenza del tecnico sulla mancata programmazione futura è lampante, e le parole di Monza sono eloquenti in tal senso. E ora si stanno creando una serie di dubbi interni. Infortunati per Roma-Inter? Belotti va verso il recupero, Dybala no…”

Mimmo Ferretti (Tele Radio Stereo): “Mourinho? La situazione è talmente ingarbugliata che coloro che si sentono portatori sani della verità del futuro di Mou, in realtà non lo sono… Quello che vorrà fare Mourinho lo sa solo una persona: Mourinho. Qualora dovesse arrivare a rompere lui con la Roma non avrebbe bisogno di capire che programmi ci sono, perchè avrebbe un’altra squadra dietro. Altrimenti un professionista che ha un altro anno di contratto sta lì dove sta, e poi vede l’anno prossimo quello che succede…”

Furio Focolari (Radio Radio): “La Roma con tutti i guai che ha è sfavoritissima contro l’Inter, che invece va col vento in poppa. La Lazio invece va a Milano addirittura da favorita, col Milan che sembra ormai concentrata solo sulla Champions. Anche un pareggio a Milano spianerebbe la strada a Sarri…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Roma-Inter, Milan-Lazio e Atalanta-Juventus sono tre partite molto importanti, e molto condizionate dalle coppe. Ci sono due squadre che le coppe non le devono giocare, e per questo vanno dritte su queste partite. Le altre quattro si giocano troppo nella coppa per non essere condizionate da quegli impegni. La Lazio e l’Atalanta hanno dei vantaggi. La Roma fra l’altro è messa male tra assenze e squalifiche: a questo punto per i giallorossi è più facile arrivare in Champions dall’Europa League che non dal campionato…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “La Juve mi sembra nella condizione di battagliare, anche se la testa potrebbe essere alla coppa. Partita però interessante, perchè l’Atalanta è tornata: se ricominciano a segnare Zapata e Muriel diventa dura per le altre. Mourinho? Su suo futuro può ancora succedere di tutto. Io spero che lui possa restare almeno altri due o tre anni…”

