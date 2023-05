La Roma si prepara al dopo Mou: tre nomi in lizza che piacciono a Pinto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Josè Mourinho spaventa i romanisti con le sue dichiarazioni al termine di Monza-Roma nelle quali sembra lanciare un messaggio che sa di addio al club giallorosso, reo di non avere le capacità di assecondare le sue ambizioni.

E così oggi la Gazzetta dello Sport rivela i nomi dei possibili eredi dello Special One per la panchina della Roma nel caso in cui Mou decidesse di lasciare Trigoria al termine di questa stagione.

Il profilo che piace di più è quello di Roberto De Zerbi, ex allenatore del Sassuolo che sta vivendo una grande esperienza in Premier League con il Brighton. Il tecnico però è legato agli inglese con un contratto blindato e liberarsi a fine stagione non sarebbe facile.

L’altro nome che a Trigoria apprezzano sarebbe quello di Thiago Motta, ex centrocampista dell’Inter e attuale trainer del Bologna. Sul podio anche un nome più esotico, e cioè quello di Ruben Amorim, 38 anni, portoghese come Tiago Pinto, attuale tecnico dello Sporting Lisbona.

Fonte: Gazzetta dello Sport