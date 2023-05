State uniti

AS ROMA NEWS – Affrontare questo rush finale senza mezza difesa e con una sfilza di giocatori ancora ai box, e altri in debito di ossigeno, rappresenta per la Roma e le sue ambizioni un colpo durissimo.

Josè Mourinho sperava di poter contare sulla rosa al completo, o quasi, per affrontare l’ultima curva di un percorso a ostacoli durato quasi nove mesi, dove la squadra, tra scivoloni e momenti di difficoltà, è riuscita a restare in corsa sia in Europa che in campionato. Arrivati a maggio la Roma può teoricamente ancora arrivare tra le prime quattro e portarsi a casa un altro trofeo, decisamente più prestigioso della Conference.

Ma dall’euforia di Roma-Feyenoord si è passati allo scoramento più totale di questi giorni, culminato con il pareggio di Monza. La classifica si fa complicata, e gli infortuni sempre più fitti e impattanti sulla qualità di una rosa che può contare su 13-14 calciatori di buon livello, in certi (pochi) casi ottimo, ma che non appena deve andare ad attingere oltre comincia a mostrare pesanti lacune.

Roma-Inter di sabato rappresenta una sorta di dentro o fuori per il campionato dei giallorossi: una sconfitta li metterebbe di fatto fuori dalla Champions e spingerebbe la squadra a puntare tutto sulla coppa. Ecco perchè bisognerà provare a vincere la partita di domani a ogni costo. Per riuscirci Mou sa di avere ormai pochissime armi a disposizione.

La prima è Dybala, che al massimo potrà giocare uno spezzone di partita. La seconda è il pubblico dell’Olimpico. La terza, e più importante, è lo spirito di gruppo. Che lo Special One ha scelto di compattare ancora di più con quelle dichiarazioni dell’altra sera che hanno scatenato l’ennesimo polverone mediatico, ma che servono di fatto a ricreare quella contrapposizione “noi contro tutti” che è un po’ il marchio di fabbrica di Mourinho, specie nei momenti topici della stagione.

Basterà per riuscire a battere la squadra nerazzurra e riaccendere l’entusiasmo sopito? La speranza è che la Roma riesca a trovare energie inaspettate e che gli uomini di Inzahgi siano distratti dal pensiero dal derby di Champions che li attende mercoledì prossimo. I ragazzi di Mou avranno un giorno in più invece per preparare la semifinale di andata col Bayer, che si giocherà all’Olimpico.

L’allenatore portoghese vuole provare a tenere viva la speranza in campionato, per poi giocarsi tutto nella doppia sfida contro i tedeschi che può valere un’altra finale. La stagione della Roma è in bilico assoluto, e l’inerzia può essere cambiata già domani. Vietato mollare.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini