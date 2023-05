Stadio a Pietralata, il voto sulla delibera slitta al 9 maggio

NOTIZIE AS ROMA – Tutto rimandato, si spera, al prossimo nove maggio. Il voto sulla delibera del pubblico interesse del progetto stadio di Pietralata slitta di qualche giorno.

La previsione iniziale di chiudere tutta la pratica già ieri era fin troppo ottimistica. Ma basterà solamente un’altra data per proseguire l’iter burocratico per la realizzazione del nuovo stadio della Roma.

“Alla Roma non chiediamo più di quello che serve allo stadio, che funzioni e non blocchi un pezzo della città. Ho tenuto a spiegare in Aula che qui siamo all’interno di un piano economico e finanziario che si deve reggere nella sua sostenibilità economica. All’interno di questo piano devono essere previste tutte le opere che consentono di aprire in sicurezza”, le parole dell’assessore Veloccia.

La delibera dell’Assemblea Capitolina è slittato al prossimo 9 maggio alle 14, quando in aula probabilmente sarà presente anche il sindaco Gualtieri, ieri assente per indisposizione: la decisione è stata presa con il consenso di tutti i gruppi presenti nell’Aula Giulio Cesare nella giornata di ieri.

Fonte: Corriere dello Sport