Arriva Solbakken: “Col Bodo è finita, loro frustrati per non aver preso soldi”

AS ROMA CALCIOMERCATO – La Roma si appresta a dare il benvenuto a Ola Solbakken, 24 anni, attaccante mancino del Bodo/Glimt che ai trasferirà a Trigoria il prossimo gennaio a parametro zero.

Mourinho lo avrebbe voluto portare nella tournée in Giappone e nel ritiro in Portogallo, ma non è stato possibile trovare un accordo col club norvegese, che dalla partenza del calciatore dunque non incasserà un euro.

Lo sa bene lo stesso Solbakken, che a tal proposito ha dichiarato: “La mia storia con il Bodo probabilmente è finita e capisco che per la società sia frustrante sapere che non prenderanno soldi“.

L’attaccante sperava che il club lo liberasse durante il Mondiale in modo da poter cominciare a lavorare con la Roma durante la sosta, ma non c’è stato niente da fare. Mou lo avrà a disposizione dai primi di gennaio.

Fonti: Il Tempo / Il Messaggero