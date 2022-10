La Roma Primavera vince ancora: Lecce battuto, decide Cassano sotto gli occhi di Ryan Friedkin e Pinto

AS ROMA NEWS – La Primavera giallorossa vince ancora. Al Tre Fontane la squadra di mister Guidi regola per 1 a 0 il Lecce.

Partita ostica per i capitolini, decisa da un gol del solito Claudio Cassano, sempre più leader di questa squadra. L’attaccante scappa via lanciato sul filo del fuorigioco e batte il portiere con un destro potente.

Nella ripresa è il portiere Baldi a salire in cattedra con un paio di interventi decisivi che congelano il risultato sull’1 a 0.

Presenti a bordo campo due spettatori eccellenti: il gm Tiago Pinto e il vice presidente del club giallorosso Ryan Friedkin.

Grazie a questa vittoria la Roma sale in testa alla classifica e raggiunge la Juventus, squadra con cui divide la vetta del campionato.

Giallorossi.net – G. Pinoli

IL TABELLINO DEL MATCH

AS ROMA (4-3-3): Baldi; Missori (65′ Louakima), Keramitsis, Chesti, Oliveras; Pagano (46′ D’Alessio), Faticanti, Pisilli (65′ Foubert-Jacquemin); Cassano (79′ Vetkal), Satriano (46′ Padula), Cherubini.

A disp.: Razume Jevs, Del Bello, Foubert-Jacquemin, Pellegrini, Koffi, Majchrzak, Silva, Ruggiero, Louakima, Falasca, Ciuferri, Costa.

All.: Guidi.

US LECCE (4-3-3): Borbei; Pol Muñoz, Ciucci, Hasić, Dorgu; Samek (79′ Minerva), Vulturar (C), Berisha; Corfitzen (20′ Daka), Burnete, Salomaa (76′ Carrozzo).

A disp.: Moccia, Leone, Russo, Abdellaoui, Gueddar, Minerva, Kausinis, Borgo, Milli.

All.: Coppitelli.

Arbitro: Sig. Marco Monaldi di Macerata.

Assistente 1: Sig. Costin Del Santo Spataru di Siena.

Assistente 2: Sig. Simone Piazzini di Prato.

Ammoniti: Oliveras (R), Cassano (R), Missori (R), Dorgu (L), Vulturar (L)

Espulsi: –