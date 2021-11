Arthur (ag. Felix): “De Sanctis lo ha soffiato ad Atalanta e Sassuolo. Lo stipendio? Non ci interessa parlare di soldi”

AS ROMA NEWS – Oliver Arthur, agente dell’attaccante giallorosso Felix Afena-Gyan, ha parlato alla Gazzetta dello Sport del suo assistito e di come sia stato Morgan De Sanctis a strapparlo alla concorrenza e portarlo alla Roma. Queste le sue parole:

Felix quale giocatore le ricorda?

«Come caratteristiche mi ricorda Eto’o. Per questo in Ghana c’è grandissimo entusiasmo. Nelle radio, in tv e sui social non si parla di altro».

Quali sono stati i club che si sono interessati all’attaccante prima che la Roma li battesse in volata?

«Lo volevano anche Atalanta e Sassuolo, ma Morgan De Sanctis (d.s. giallorosso) è stato più veloce. A Trigoria si trova benissimo ed è per questo che ha rinunciato alla convocazione con la nazionale per restare ad allenarsi nel club».

Ora il ragazzo guadagna quarantamila euro: andrete presto a chiedere un aumento?

«Non ci interessa parlare di soldi. Per ora Felix deve pensare solo a crescere».

Fonte: Gazzetta dello Sport