“Nel pacco ci sono le banane”. Bufera su Vito Scala e la Roma. I giornali in coro: “Una figuraccia”

AS ROMA NOTIZIE – Il video di Felix che scarta le scarpe, delle Balenciaga sneakers da 775 euro, doveva essere un momento di gioia condiviso tra il giocatore, la Roma, Mourinho e i tifosi giallorossi ed invece è diventato motivo dell’ennesima polemica.

Tutta colpa di una battuta infelice pronunciata, rivela l’edizione odierna de La Repubblica (M. Pjnci), da Vito Scala: “Ci sono le banane dentro, Felix, lo sai?”. Parole che hanno scatenato la reazione piccata dei social, e che hanno costretto la Roma a far rimuovere il video, poi riproposto dal giocatore in versione riveduta e corretta.

Ma il danno ormai era fatto. Il club ha quindi deciso di far chiarire la vicenda allo stesso Felix, che su Twitter ha precisato: “Ho letto un sacco di commenti sul video che ho pubblicato: era un momento speciale che ho vissuto con l’allenatore. Voglio assicurarvi che non sono stato offeso dall’audio che avete sentito e che credo davvero non avesse intenti razzisti. Dal primo giorno che sono arrivato al club sono stato accolto da tutti come fossi in una famiglia. E i ragazzi hanno scherzato con me, proprio come si fa in famiglia. Vedono che mangio tante banane e qualche volta scherziamo su questa cosa. Penso che anche il commento fosse di questo tipo. Qui alla Roma mi sento a casa da quando sono arrivato. Sono grato del supporto che tutti mi hanno dato qui a Trigoria e non mi piace pensare che la gente si sia fatta un’idea sbagliata su quello che è successo“.

Le parole del diretto interessato avrebbero dovuto chiudere qui la vicenda, e invece oggi sui quotidiani si è alzato un nuovo polverone sulla vicenda: “Pessima gaffe”, scrive Leggo (F. Balzani), “Far dire a Felix che è uno scherzo ricorrente alla Roma è una toppa peggiore del buco. Chissà cosa ne pensano i Friedkin. Chissà cosa ne pensano Abraham o Smalling“, si domanda il Corriere della Sera (L. Valdiserri).