“ON AIR!” – ROSSI: “Il video di Felix? A Trigoria non esiste razzismo”, CORSI: “Conosco chi ha detto quella frase, solo una battuta rozza”, PIACENTINI: “Tema delicato affrontato con superficialità”

David Rossi (Roma Radio): “Gli unici tiri in porta domenica, che ci piaccia o no, sono stati quelli di Felix. E per fortuna che è andata così, ma questo ti fa capire che dobbiamo cominciare a tirare in porta. Dobbiamo abbassare l’asticella, magari cercare meno il tiro di qualità e prendere la porta…quando stai per tirare, invece di mirare sempre all’angolino, comincia a fargli sporcare i guanti al portiere, perchè magari al decimo tiro gli sfugge… Se tu tiri nello specchio una chance di segnare ce l’hai, se miri sempre all’angolino è molto più facile che la palla va fuori e quindi non segni… Se fai 25 tiri e 22 tiri vanno fuori, vuol dire che c’è qualcosa che non va… Il video di Felix? Io sono veramente stanco…c’è sempre la ricerca del moralismo, gente che scrive pezzi sul razzismo e poi sono persone di qualità infima…Mi pare evidente che la battuta era riferita a un’abitudine che Felix ha fin dalla Primavera, si mangia tipo 4-5 banane di seguito. Scrivono che è stato costretto a smentire dalla società, e quello sì che è razzismo, perchè gli dai del deficiente, praticamente sarebbe una marionetta, un pusillanime, un inetto… Vi assicuro che l’unico posto dove non troverete mai forme di razzismo è a Trigoria…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Ora che mancano i risultati è meglio far parlare i social. La storia delle banane? Conoscendo chi l’ha detto, non c’è nessun tipo di razzismo, è solo una battuta rozza. C’era un altro che mangiava sempre le banane, era Rogerio Wagner. Ricordo che una volta, al ristorante, stavamo tutti a mangiare la pasta e lui invece tirò fuori ste banane prima della cena. La forma di razzismo è dire che siccome Felix viene dall’Africa ne ha passate di tutti i colori. Certo, non sarà pieno di soldi, ma so che viene da una buona famiglia. Il ragazzo mi sembra uno con la testa sulle spalle. Dossena, che lo ha allenato, mi dà ragione dicendo che è più difficile il primo gol del secondo: non era facile su quel campo calciare di prima intenzione e tenere la palla bassa sul secondo palo. Il secondo invece è un grandissimo gol, che solo uno che ha un bel piede può fare…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Smalling non è un infortunato normale, spero che abbiano approntato un piano per farlo rientrare gradualmente. Il suo rientro sarebbe molto utile, anche per quello che riguarda il punto di vista tattico. Domenica abbiamo visto cose interessanti, ma bisogna capire se è stato per la modestia dell’avversario. Ci sono cose che ci hanno intrigato… Contro lo Zorya peccato che non sia in lista Felix, sarebbe stata l’occasione giusta per rivederlo in campo… La polemica del giorno sulle banane di Felix? Io conosco poco Vito Scala, ma per quanto mi riguarda è una polemica che non esiste perchè battute del genere nel privato se ne fanno tantissime volte e senza alcuna venatura razzista…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Se la difesa prende troppi gol non è solo colpa della difesa, e forse con un sistema di gioco diverso che rinforza il centrocampo e con tre difensori centrali può essere una strada che si può percorrere. Ora bisogna vedere quanta convinzione c’è in Mourinho di continuare con questo modulo… Lo Zorya? Non so se Abraham starà fuori, è un attaccante che ha bisogno di gol e di fiducia, e tu lo levi? Penso che giocherà di nuovo lui… Il video di Felix e la gaffe delle banane? Ha un avuto un riscontro mediatico grosso, è un tema sensibile che muove l’opinione pubblica. E’ un tema sempre scivoloso, ed è stato affrontato con superficialità. Quel tipo di scivolone può capitare a chiunque, ma se sei una società quotata in borsa e hai dieci persone che lavorano nell’ufficio stampa, non ti puoi permettere di pubblicare una cosa del genere, e non puoi far fare quelle dichiarazioni al giocatore, perchè diventa una cosa ridicola e la toppa diventa peggiore rispetto al buco…”

Maurizio Catalani (Rete Sport): “Zaniolo non può essere un problema, se hai dei giocatori importanti devono giocare. Io continuo a pensare che col centrocampo a due, a meno che non hai due fenomeni assoluti, non si possa giocare. A centrocampo serve un regista, una mezzala importante e un mediano che faccia il lavoro sporco. Felix uno stimolo positivo per Zaniolo? Non so che dire…è un puzzle terrificante quello della Roma, perchè se non entrava il ragazzino la squadra non tirava in porta. Fatemi dire però che quelle scarpe da 800 euro sono brutte come un mandato di cattura internazionale… Vicino a Abraham serve uno che segna, e l’arrivo di questo Felix è un regalo di Dio. Se questo ragazzino è davvero così bravo, il tempo lo dimostrerà. Ma non possiamo di certo scaricare il peso di tutti i problemi dell’attacco della Roma su questo ragazzino, altrimenti lo ammazziamo. A meno che questo non è un fenomeno…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Mkhitaryan l’altra sera era tutto per la Roma, ha fatto una partita strepitosa. La partita con il Genoa non fa testo però, una squadra così non me l’aspettavo. Non escludo che magari con il ritorno di Cristante possa ricambiare i ruoli a centrocampo. Felix, in occasione del primo gol, ha fatto una cosa che mi ha colpito molto: lui aspetta il momento giusto per l’inserimento. È stato lucido…”

Furio Focolari (Radio Radio): “La Roma è un club che ha delle prospettive, ha una proprietà che è ancora alle prese con dei conti da sistemare e non riesce ancora a decollare, ma in prospettiva il tifoso della Roma sa che forse qualche cosa succederà. Il tifoso della Lazio invece è consapevole che più di questo non succederà niente. Lotito non dà niente di più di quello che la Lazio è… Ma contro il Torino chi ci giocherà accanto a Abraham?…”

Tony Damascelli (Radio Radio): “Io non ritengo giusto per una città come Roma questa situazione. Mi piacerebbe che Roma e Lazio fossero ai livelli delle squadre milanesi. Ed è inutile parlare del potere finanziario che c’è alle spalle di questi due club, perchè avete visto che fine hanno fatto con Inter e Milan… Oggi la Lazio non è oggetto di attenzione internazionale come la Roma…”

