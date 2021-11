Smalling, Zaniolo e Borja Mayoral: ecco la Roma anti-Zorya

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Vincere aiuta a vincere. E così, dopo la vittoria in campionato contro il Genoa, la Roma vuole continuare la striscia positiva battendo anche il piccolo Zorya nel match di Conference League che dovrebbe garantire ai giallorossi il pass per la fase finale della competizione europea.

Mourinho farà qualche cambio rispetto alla formazione vista a Marassi, ma il turn-over (se così si può chiamare visti i calciatori che scenderanno in campo) sarà contenuto. In difesa rivedremo Chris Smalling dal primo minuto al posto di un acciaccato Kumbulla.

A centrocampo uno tra Darboe e Diawara (ma occhio anche a Bove) giocherà al fianco di Veretout, che contro il Torino non ci sarà e quindi giovedì sarà ancora in campo. Chi invece riposerà sarà Lorenzo Pellegrini: al suo posto ecco Nicolò Zaniolo, pronto a riscattarsi e tornare in cima alle gerarchie del tecnico.

In attacco invece potrebbe trovare spazio Borja Mayoral, con il ghanese Felix Afena-Gyan, che potrebbe esordire dal primo minuto in tandem con Abraham nel match di campionato contro il Torino.

Fonti: Leggo / Il Messaggero / Il Tempo