AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le notizie in giallorosso minuto per minuto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nuovo appuntamento giornaliero all’interno del nostro portale dove verranno inserite tutte le news sotto forma di “brevissima” per restare sempre aggiornati minuto per minuto sulle notizie della AS Roma e non perdersi mai gli ultimi avvenimenti.

Queste tutte le ultimissime di lunedì 22 novembre 2021:

Ore 13:45 – L’AGENTE DI FELIX: “RICORDA ETO’O PER MOVENZE” – Oliver Arthur, agente di Felix Afena-Gyan, parla del suo assistito a Tele Radio Stereo: “In Ghana c’è grandissimo entusiasmo per quello che è successo ieri sera, sono impazziti per lui: nelle radio, in tv e sui social non si parla di altro e sto ricevendo chiamate da chiunque. A chi somiglia? Per velocità, struttura fisica e movenze può ricordare Samuel Eto’o.”

Ore 13:10 – IL PROGRAMMA PER ROMA-ZORYA – La Roma ha reso noto il programma della sfida di Conference League contro lo Zorya: mercoledì alle 11 la rifinitura, alle 13:30 invece la conferenza stampa di Mourinho.

Ore 12:45 – JUVENTUS, DANILO OUT CONTRO LA ROMA – La Juventus sarà senza Danilo per due mesi. Il terzino ha riportato una lesione di medio grado del muscolo adduttore lungo della coscia sinistra. I tempi di recupero sono di circa 8 settimane: difficile un suo recupero per Roma-Juventus in programma a gennaio.

Ore 9:30 – CONTRO IL TORINO EMERGENZA A CENTROCAMPO – La squalifica di Veretout complica ulteriormente i piani di Mourinho in vista di Roma-Torino. L’allenatore sarà costretto a scegliere uno tra Diawara e Darboe da affiancare a Pellegrini, con Mkhitaryan che potrebbe giocare ancora da mezzala.

(In aggiornamento…)