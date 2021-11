Intermedio o seconda punta: Zaniolo l’arma in più di questa nuova Roma

NOTIZIE ROMA CALCIO – L’emergenza ha portato in dote a Mourinho una nuova Roma molto interessante dal punto di vista tattico. Lo Special One, privo di terzini sinistri e a corto di centrocampisti, ha varato un inedito 3-5-2 con Veretout in regia e il duo Pellegrini-Mkhitaryan ad agire come intermedi.

Una soluzione che ha dato buoni frutti: la difesa a tre ha retto senza mai rischiare nulla, la mediana ha goduto della sostanza di un Veretout uomo ovunque e della qualità delle due mezzali. Ha stentato l’attacco formato da Abraham e Shomurodov, mentre con Felix in campo, un centravanti che non dà punti di riferimento, la partita è completamente cambiata.

Mou sta riscoprendo l’importanza delle alternative: il ghanese ormai è un vero e proprio acquisto in più per l’attacco, e potrebbe liberare Borja Mayoral già a gennaio. Chi invece resta un punto fermo della Roma (a dispetto di quanto scrivono oggi certi giornali) è Nicolò Zaniolo.

La cura Mou prevede bastone e carota, e molto presto il 22 giallorosso tornerà ad essere protagonista in giallorosso. E sarà l’arma in più della Roma. Per lui nel 3-5-2 l’allenatore ha in mente due possibili ruoli: l’intermedio alla Mkhitaryan, con possibilità di svariare su tutto il campo, o seconda punta alle spalle di Abraham.

Giallorossi.net – A. Fiorini