“ON AIR!” – PRUZZO: “Vittoria meritata, ma difficoltà clamorose”, CORSI: “La doppietta di Felix apre interrogativi su Zaniolo e Abraham”, ROSSI: “Certi tifosi non sanno più godersi le vittorie”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Roma Radio): “La Roma ha ampiamente meritato la vittoria, con un predominio territoriale evidente, anche se ha creato meno di quello che poteva fare. Quello di Shomurodov è un gol mangiato. La Roma ci aveva provato in tutti i modi, il Genoa non aveva fatto nulla. L’unica preoccupazione è stata quell’occasione con Sturaro. Poi Felix con una freddezza straordinaria, dote importante per un attaccante, dentro l’area fa una cosa semplice, una cosa che non avevano fatto i suoi compagni per tutta la partita: prende lo specchio della porta. Perchè ieri Sirigu non fa una parata: abbiamo tirato sempre fuori. Sul secondo gol di Felix c’è poco da dire: c’è tecnica, velocità di pensiero, spregiudicatezza. Ora è già partita la tarantella: deve restare coi piedi per terra, non cominciamo a dire che è un fenomeno… Ma sti ca**i, ha fatto una doppietta davanti a Shevchenko…ma fateci gioire. Certi tifosi della Roma non riescono più a godersi una vittoria perchè devono stare a penare a cosa scrivere sui social, per dire la cosa intellettualmente più intelligente…Ma ripjateve…ma fatevi una vita…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Felix ha fatto due gol uno più bello dell’altro, e speriamo che possa diventare una realtà. Se a 18 anni hai fatto questi pezzi…anche a Cagliari aveva giocato bene. Per il resto partita non dico scandalosa, perchè hai vinto 2 a 0, ma è stata una delle più brutte partite fatte dalla Roma. Ma l’importante era vincere, e tu hai vinto e anche meritatamente…I due gol di questo ragazzino aprono degli interrogativi enormi su Abraham e su Zaniolo. Nicolò era il giocatore più promettente della Roma fino a qualche settimana fa e ora non lo è più, diciamocelo tranquillamente. E’ stato sfortunato con gli infortuni, e in più è dovuto rientrare nella Roma dove dovrebbe essere un leader, e non ci riesce…”

Andrea Pugliese (Rete Sport): “La Roma ieri non ha brillato ma è stata una vittoria importante e pesantissima. Felix ci ha regalato non solo la vittoria ma anche un barlume di speranza per il futuro. Abraham e Shomurodov sono stati quasi imbarazzanti. Sessanta milioni per due giocatori e contro un Genoa senza sette uomini alla fine l’ha risolta un ragazzo di 18 anni preso a zero…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “La festa che hanno fatto a Felix dopo il gol a me ha fatto una bella impressione di squadra…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “L’esultanza della squadra al gol di Felix? Forse hanno realizzato lo scampato pericolo, Mourinho li avrebbe chiusi sul pullman se non avessero vinto. Sarebbe stata una brutta settimana. Felix è un ragazzo che dobbiamo ancora imparare a conoscere, ma vedere come è stato festeggiato significa che si fa ben volere. I calciatori non sono stupidi, sanno riconoscere il talento ma anche i comportamento di un giovane compagno di squadra, e i festeggiamenti sono un bel segnale sotto questo punto di vista…”

Maurizio Catalani (Rete Sport): “Domenica prossima con Pellegrini dovrà per forza giocare uno tra Darboe e Diawara. Spero che torni Vina, anche se El Shaarawy è stato bravo e ha addirittura salvato il risultato sull’unica occasione del Genoa. Se non fosse stato per Felix però avremmo parlato di una partita giocata così così, e che non eri riuscito a battere un Genoa senza sei titolari in una rosa che già di per sé fa ridere. Lo zero a zero sarebbe stato come perdere. Però la vittoria di ieri ce la prendiamo e andiamo avanti. Ora spero che la Roma nelle prossime partite possa fare punti pieni. Ora hai Abraham e Shomurodov che dentro non la buttano mai, e hai questo ragazzino che in 15 minuti ha fatto due gol: che fai la prossima settimana?…Mentre in Abraham ho visto delle doti tecniche e su lui ci metto la firma, non so come possa Shomurodov essere considerato un giocatore importante nella Roma. Io non so come Pinto abbia deciso di spendere tutti quei soldi per lui…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “All’82esimo la Roma ieri era ancora 0 a 0… Di sicuro la vittoria è meritata, ma le difficoltà sono state clamorose. Solo Mkhitaryan ha dato l’impressione di uno che aveva le idee chiare. Il resto della squadra ha faticato. Davanti io difendo Abraham, ma finchè posso: nella partita di ieri doveva fare la differenza, e lui l’ha fatta, ma in negativo…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Ieri sera la partita è stata decisa da un fenomeno che è Felix, ma la vittoria di ieri è anche merito di Mourinho. Lui ha avuto il coraggio di mandare in campo un 2003, e il 2003 ha risposto con due magie… La Roma ha molti problemi, questo però bisogna dirlo. Ieri è stato il peggior Genoa della storia, io così brutto non l’ho mai visto. La Roma di occasioni ne ha avute, e ha meritato, ma contro una squadra così modesta, la più modesta della serie A, la Roma aveva un problema a segnare. E poi c’è un altro problema: dov’è Zaniolo? Mou ha avuto il coraggio di mettere dentro Felix, la sua intuizione è stata straordinaria, però i problemi restano. C’è un problema Abraham, c’è un problema Zaniolo, e Pellegrini non può giocare in quel ruolo, perchè non è il suo ruolo…”

Tony Damascelli (Radio Radio): “La Roma ieri ha creato tanto. Il Genoa ha sbagliato tantissimo, ma non era facile giocarci contro perchè loro intossicano gli avversari… ”

Nando Orsi (Radio Radio): “La vittoria della Roma è stata abbastanza netta. Il Genoa ieri non si è proprio visto, ha aspettato sempre la Roma senza mai ripartire. Il merito però va dato anche all’allenatore, perchè Mourinho ha indovinato tutto, e la vittoria è meritata…”

