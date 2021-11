Gazzetta dello Sport: “Zaniolo ai margini, può finire sul mercato già a gennaio”

AS ROMA NEWS – La Gazzetta dello Sport (M. Cecchini) oggi in edicola getta dubbi sul futuro di Nicolò Zaniolo dentro la Roma. Sono infatti bastate due partite in panchina per scatenare le voci su un possibile addio del 22 giallorosso.

“Zaniolo è un patrimonio del calcio italiano e non ci sta a restare fuori. Così anche il mercato può diventare una opportunità“, scrive il quotidiano sportivo milanese.

Se la Roma chiederà 60-70 milioni per lasciar partire Zaniolo, il calciatore sarebbe virtualmente incedibile. Se invece la cifra dovesse essere sensibilmente ridotta, nuovi scenari potrebbero aprirsi, soprattutto all’estero.

Tra l’altro, con la plusvalenza realizzata, la Roma potrebbe anche investire sul mercato già a gennaio per comprare quel centrocampista di peso e qualità che lo Special One chiede dall’estate. Morale: sul caso Zaniolo, conclude la Gazzetta, meglio restare sintonizzati.

Fonte: Gazzetta dello Sport