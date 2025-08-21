AS ROMA: “Bailey, sospetta lesione miotendinea del retto femorale destro”. Lo stop rischia di essere lungo

Arrivano novità dalla Roma sulle condizioni di Leon Bailey dopo l’infortunio nel primo allenamento a Trigoria. Questa la nota del club giallorosso: “Al termine della seduta di allenamento di mercoledì 20 agosto, Leon Bailey ha riportato una sospetta lesione miotendinea del retto femorale destro.
Nelle prossime ore il calciatore verrà sottoposto ad ulteriori accertamenti diagnostici per stabilire la precisa entità dell’infortunio. Bailey ha già iniziato il trattamento riabilitativo presso il centro sportivo “Fulvio Bernardini”.
Molto dipenderà dunque dal tipo di lesione che il giamaicano avrà riportato, ma i tempi rischiano di essere più lunghi del previsto. La lesione miotendinea del retto femorale (uno dei muscoli principali della coscia, molto coinvolto nei tiri e negli scatti) non è mai banale, perché si tratta di una zona dove il muscolo si inserisce sul tendine.
Il pericolo maggiore in questo genere di infortuni sono le ricadute, e per questo i tempi sono più lunghi rispetto a una semplice elongazione o a una lesione muscolare “pura”. Tradotto in soldoni, se la diagnosi fosse confermata, per Bailey lo stop sarà di almeno un mese. Sempre che la lesione sia di primo grado, altrimenti il rischio di restare fermo più a lungo aumenterebbe drasticamente.
Giallorossi.net – Andrea Fiorini
ok tornerà in Inghilterra a fine stagione
Non ci posso credere.
se vogliamo puntare in alto, dobbiamo e possiamo fare a meno di Bailey per 4-5 partite.
se dipendiamo da un solo calciatore e non dalla forza del gruppo non cresceremo mai
Per carità, io sono d’accordo con te, però è stato preso per darci una mano .
Non posso esprimere il mio sdegno nei confronti di questa società altrimenti mi bannano.
Che c’entra un infortunio muscolare con la dirigenza?
Io capisco attaccare la società per partito preso, lo accetto anche, ognuno è libero di pensare ciò che vuole.
Però almeno cercate un minimo di credibilità.
Io sto dalle parti della Colombo se qualcuno je viè voja de venì ar Divino Amore lo passo a pià….la fortuna è cieca ma qui la sfiga ce vede come n cecchino.
Dura Lex al Divino Amore non ci dobbiamo andare noi tifosi ma la Società. Mai vista una Società e una squadra più sfigata di questa.
Pure te c’hai ragione, cmq ma nun po fà 😀
Forza Roma Sempre pure contro la sfiga.
Che fosse un calciatore con tanti problemi fisici lo sapevano pure noi tifosi.
Ma non bastava Dybala?
il TURBO ha KIOPPATO!!
ma che iella…
poteva succedere tra sei mesi, sei settimane o tre giorni…o mai.
Però no! Si è fatto male al primo allenamento dopo che era arrivato a Roma la mattina stessa.
Prendiamocela con Massara, la dirigenza, con chi ci pare se vogliamo…ma per me è solo sfiga!
ma che iella, se non si faceva male ieri succedeva alla prossima, s’è fatto male da solo mica gli hanno fatto un fallaccio
questo è lostorico infortuni negli ultimi anni, per non farlare di tutte le partite in cui era in panchina o ha giocato 20 minuti perchè non era al top
24/25 Problema fisico 26/03/2025- 14/04/2025 20 giorni
24/25 Problema fisico 14/02/2025-20/02/2025 7 giorni
24/25 Problemi alla coscia 13/12/2024-15/12/2024 3 giorni
24/25 Infortunio alla coscia 02/09/2024-17/09/2024 16 giorni
23/24 Malato 18/05/2024-31/05/2024 14 giorni
23/24 Infortunio alla coscia 27/09/2023-07/10/2023 11 giorni
22/23 Infortunio alla coscia 08/04/2023-01/05/2023 24 giorni
22/23 Infortunio muscolare 08/10/2022-14/10/2022 7 giorni
21/22 Infortunio ai legamenti 01/05/2022-31/05/2022 31 giorni
21/22 Problemi alla coscia 05/12/2021-10/02/2022 68 giorni
21/22 Problemi alla coscia 19/09/2021- 21/10/2021 33 giorni
21/22 Infortunio alla coscia 20/08/2021-09/09/2021 21 giorni
purtroppo queste sono le conseguenze di essere improvvisati e prendere giocatori senza scouting ma attraverso intermediari
Ho la sensazione che per tutti i nuovi acquisti che la Roma dovesse fare sarà determinante esaminare il pregresso degli infortuni del giocatore interessato
Questo anche e soprattutto per i metodi di allenamento utilizzati dal Gasp che di certo non sono al risparmio
Reso Amazon. ?
Giovani SANi forti affamati.
Pensavo speravo in un nuovo ciclo, bastava guardare gli infortuni di Bailey degli ultimi anni.
Forse è solo pessimismo ,ma 1 mese fermo eppoi riatletizzazione,
no non è un buon inizio
ma se se li piamo già fracighi…. che se lamentamo a fa?
Ci riteniamo, come al solito, i più furbi del reame. Lo paghi poco per il prestito ben sapendo che tanto non lo riscatterai. Non sarà, se ti consentono operazioni come questa, che all’Aston Villa ne sanno più di te sulle condizioni del giocatore?
Avevo deciso di rinunciare a 1 giorno di vacanza per vedere la partita ma questa ennesima notizia negativa mi ha convinto a non farlo.Comunque Forza Roma.Che sfiga!!!!!
ma non c’è il diritto di recesso entro 15 giorni??
Rimandiamolo subito a casa altrimenti si rischia un “Pastore”2 la vendetta!!
Sempre forza Roma!!
