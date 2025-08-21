AS ROMA: “Bailey, sospetta lesione miotendinea del retto femorale destro”. Lo stop rischia di essere lungo

Arrivano novità dalla Roma sulle condizioni di Leon Bailey dopo l’infortunio nel primo allenamento a Trigoria. Questa la nota del club giallorosso: “Al termine della seduta di allenamento di mercoledì 20 agosto, Leon Bailey ha riportato una sospetta lesione miotendinea del retto femorale destro.

Nelle prossime ore il calciatore verrà sottoposto ad ulteriori accertamenti diagnostici per stabilire la precisa entità dell’infortunio. Bailey ha già iniziato il trattamento riabilitativo presso il centro sportivo “Fulvio Bernardini”.

Molto dipenderà dunque dal tipo di lesione che il giamaicano avrà riportato, ma i tempi rischiano di essere più lunghi del previsto. La lesione miotendinea del retto femorale (uno dei muscoli principali della coscia, molto coinvolto nei tiri e negli scatti) non è mai banale, perché si tratta di una zona dove il muscolo si inserisce sul tendine.

Il pericolo maggiore in questo genere di infortuni sono le ricadute, e per questo i tempi sono più lunghi rispetto a una semplice elongazione o a una lesione muscolare “pura”. Tradotto in soldoni, se la diagnosi fosse confermata, per Bailey lo stop sarà di almeno un mese. Sempre che la lesione sia di primo grado, altrimenti il rischio di restare fermo più a lungo aumenterebbe drasticamente.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini