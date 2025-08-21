El Aynaoui, dalla Francia: il giocatore ha scelto il Marocco, può partire per la Coppa d’Africa

Il nuovo centrocampista della Roma Neil El Aynaoui ha preso una decisione molto importante per quanto riguarda il suo futuro. Stando a quanto riferisce il portale francese Footmercato.net, l’ex Lens ha infatti scelto di giocare per il Marocco

Il classe 2001 è nato in Francia ma è figlio di papà marocchino, e la selezione africana è in forte pressing sul ragazzo da oltre un anno. Tra le giovanili vanta fino ad ora una sola presenza con l’Under-23 del Marocco.

La prima convocazione dal CT Walid Regragui, con cui il centrocampista si era recentemente incontrato, dovrebbe arrivare già nella prossima sosta in vista delle gare contro Niger e Zambia. El Aynaoui potrebbe così diventare una risorsa preziosa per il Marocco anche in vista della prossima Coppa d’Africa, in programma dal 21 dicembre 2025 al 18 gennaio 2026.

Fonte: footmercato.net