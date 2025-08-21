El Aynaoui, dalla Francia: il giocatore ha scelto il Marocco, può partire per la Coppa d’Africa

27
197

Il nuovo centrocampista della Roma Neil El Aynaoui ha preso una decisione molto importante per quanto riguarda il suo futuro. Stando a quanto riferisce il portale francese Footmercato.net, l’ex Lens ha infatti scelto di giocare per il Marocco

Il classe 2001 è nato in Francia ma è figlio di papà marocchino, e la selezione africana è in forte pressing sul ragazzo da oltre un anno. Tra le giovanili vanta fino ad ora una sola presenza con l’Under-23 del Marocco.

La prima convocazione dal CT Walid Regragui, con cui il centrocampista si era recentemente incontrato, dovrebbe arrivare già nella prossima sosta in vista delle gare contro Niger e Zambia. El Aynaoui potrebbe così diventare una risorsa preziosa per il Marocco anche in vista della prossima Coppa d’Africa, in programma dal 21 dicembre 2025 al 18 gennaio 2026.

Fonte: footmercato.net

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!
Articolo precedenteCALCIOMERCATO ROMA LIVE! Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto
Articolo successivoFLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

27 Commenti

  1. bene, così perdiamo anche il nuovo centrocampista… e giochiamo con la squadra dello stesso anno 🙁 Tanto rumore per nulla durante questa sessione di calciomercato… E cmq sempre Forza Roma

    • Comincio ad avere dubbi sull’operato di Massara. Er bilancio se fa alla fine ma pure per questo so stati spesi na barca de soldi. A sto punto direi che a centrocampo semo corti

    • veramente mancano paredes e salemekers… responsabili di una 15ina di punti lo scorso anno…
      la squadra, ad oggi, è indebolita.

  4. Continuiamo con la sfiga assoluta. Io veramente un pre campionato così tragico e lento nelle operazioni non l’ho mai visto. (Con questo non sto puntando il dito contro nessuno)

  5. Ognuno può scegliere la nazionale che vuole per carità, ma fino adesso aspettava la Francia e come è passato alla Roma sceglie il Marocco e probabilmente parte per la coppa d’Africa! Allora ce l’hanno con noi!

    • Aspettava la Francia??
      Ha già 24 anni, non è stato mai convocato nemmeno nelle giovanili e di centrocampisti francesi più bravi di lui ce ne sono almeno (stando bassi) una ventina.

  7. senza paredes, con sta grana della coppa d Africa, con pellegrini che era nullo lo scorso anno e quest anno è pure convalescente mi viene da dire che ad OGGI il centrocampo è piu scarso dell anno scorso

  8. col Marocco si metterà in evidenza con 1 turno di Coppa d’Africa poi ciaoooo…ma dico io sto ragazzi non fanno al caso nostro

  9. E vabbè, se stanno a diverti’ co’ ‘a Roma (manco aspettano che risponda ad una futura, eventuale, convocazione…).
    Nonostante qualche avversità questo vuol dire che diamo già molto (più) fastidio…diamoglielo allora, pure più di quello che si aspettano (e alla faccia di Sacchi e dei suoi pronostici sempre uguali).

  16. un assenza non da poco in un mese quello di gennaio storicamente non dalla nostra parte….a centrocampo numericamente siamo corti….e forse non ben assortiti…comprendo le difficoltà legato al fairplay as roma ,ma un calciatore andrà preso per forza….soprattutto alla luce della scelta di El Aynaoui…forza roma

  18. mi vien da ridere, siamo una barzelletta, mai una notizia positiva. qua mi spiace ma la responsabilità sono di tutti, chi sceglie l’allenatore nn adatto alla rosa, e lo fa fine maggio, costringendo a fare una rivoluzione della squadra (che nn c’è stata) chi sceglie a fine giugno il ds, chi sceglie i giocatori (con una storia medica più che preoccupante come il giamaicano, poi aroma dove si rompono tutti) chi compra giocatori nn sapendo che poi li perderà per la coppa d’africa…siamo la barzelletta della serie A. se ripenso a tutto quello che abbiamo passato poi lo scorso anno per colpa della società mi verrebbe voglia di denunciare i friedkin per lesioni morali

  19. Mi chiedo se qualcuno gli abbia fatto la domanda prima di acquistarlo, tanto per pensare di essere una società che non lascia nulla al caso.
    Poi magari decidevi di prenderlo lo stesso, non lo so, però almeno le cose sarebbero state chiare dall’inizio.

  20. a meno di un anno dai mondiali non sorprende la scelta per un professionista a questi livelli
    tanto ha capito con la francia (mai convocato) non c’era trippa per gatti

    io non so se la Roma si era informata di ciò ma tra lui e ndicka perdiamo 2 pedine fondamentali a gennaio, forse toccherà correre ai ripari nel mercato invernale e pensare già da adesso a possibili soluzioni

    daje Roma daje

  21. mercato sconclusionato proprio comincio a rimpiangere ghisolfi che aveva portato Dahl che da noi non era considerato in grado manco di subentrare, al Benfica squadra nettamente più forte di noi gioca titolare.
    Sono estremamente deluso! Manca proprio la visione

  24. ATTENZIONE: La moderazione dei commenti è ora più rigorosa.
    Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci qui il tuo commento
Inserisci qui il tuon nome