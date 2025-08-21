El Aynaoui, dalla Francia: il giocatore ha scelto il Marocco, può partire per la Coppa d’Africa

Il nuovo centrocampista della Roma Neil El Aynaoui ha preso una decisione molto importante per quanto riguarda il suo futuro. Stando a quanto riferisce il portale francese Footmercato.net, l’ex Lens ha infatti scelto di giocare per il Marocco
Il classe 2001 è nato in Francia ma è figlio di papà marocchino, e la selezione africana è in forte pressing sul ragazzo da oltre un anno. Tra le giovanili vanta fino ad ora una sola presenza con l’Under-23 del Marocco.
La prima convocazione dal CT Walid Regragui, con cui il centrocampista si era recentemente incontrato, dovrebbe arrivare già nella prossima sosta in vista delle gare contro Niger e Zambia. El Aynaoui potrebbe così diventare una risorsa preziosa per il Marocco anche in vista della prossima Coppa d’Africa, in programma dal 21 dicembre 2025 al 18 gennaio 2026.
Fonte: footmercato.net
bene, così perdiamo anche il nuovo centrocampista… e giochiamo con la squadra dello stesso anno 🙁 Tanto rumore per nulla durante questa sessione di calciomercato… E cmq sempre Forza Roma
Comincio ad avere dubbi sull’operato di Massara. Er bilancio se fa alla fine ma pure per questo so stati spesi na barca de soldi. A sto punto direi che a centrocampo semo corti
veramente mancano paredes e salemekers… responsabili di una 15ina di punti lo scorso anno…
la squadra, ad oggi, è indebolita.
Piove sul bagnato
Una notizia buona mai ??????
Continuiamo con la sfiga assoluta. Io veramente un pre campionato così tragico e lento nelle operazioni non l’ho mai visto. (Con questo non sto puntando il dito contro nessuno)
Ognuno può scegliere la nazionale che vuole per carità, ma fino adesso aspettava la Francia e come è passato alla Roma sceglie il Marocco e probabilmente parte per la coppa d’Africa! Allora ce l’hanno con noi!
Aspettava la Francia??
Ha già 24 anni, non è stato mai convocato nemmeno nelle giovanili e di centrocampisti francesi più bravi di lui ce ne sono almeno (stando bassi) una ventina.
aho….ma na bella notizia proprio mai è?
senza paredes, con sta grana della coppa d Africa, con pellegrini che era nullo lo scorso anno e quest anno è pure convalescente mi viene da dire che ad OGGI il centrocampo è piu scarso dell anno scorso
avevamo pure gorma-douath
ma tanto con Gasperini a centrocampo ci stanno i centrali
col Marocco si metterà in evidenza con 1 turno di Coppa d’Africa poi ciaoooo…ma dico io sto ragazzi non fanno al caso nostro
E vabbè, se stanno a diverti’ co’ ‘a Roma (manco aspettano che risponda ad una futura, eventuale, convocazione…).
Nonostante qualche avversità questo vuol dire che diamo già molto (più) fastidio…diamoglielo allora, pure più di quello che si aspettano (e alla faccia di Sacchi e dei suoi pronostici sempre uguali).
Ma na notizia buona mai?Casso.
Genio vero.
Per sentirsi marocchino aspettava di venire da noi.
Mi pare giusto.
Perfetto, ogni giorno una notizia nuova e mai buona, sto campionato comincia a puzzare de Caporetto…..
Questa mi mancava…..quindi saranno in 2 a mancare sotto Natale…..bella fregatura…..
Seee vabbe ce gioco io quest’anno
pure ..mercato da super svegli . cosi stiamo con la coperta corta come al solito ..
un assenza non da poco in un mese quello di gennaio storicamente non dalla nostra parte….a centrocampo numericamente siamo corti….e forse non ben assortiti…comprendo le difficoltà legato al fairplay as roma ,ma un calciatore andrà preso per forza….soprattutto alla luce della scelta di El Aynaoui…forza roma
finale Coppa d ‘Africa
Marocco Costa d’Avorio
mi vien da ridere, siamo una barzelletta, mai una notizia positiva. qua mi spiace ma la responsabilità sono di tutti, chi sceglie l’allenatore nn adatto alla rosa, e lo fa fine maggio, costringendo a fare una rivoluzione della squadra (che nn c’è stata) chi sceglie a fine giugno il ds, chi sceglie i giocatori (con una storia medica più che preoccupante come il giamaicano, poi aroma dove si rompono tutti) chi compra giocatori nn sapendo che poi li perderà per la coppa d’africa…siamo la barzelletta della serie A. se ripenso a tutto quello che abbiamo passato poi lo scorso anno per colpa della società mi verrebbe voglia di denunciare i friedkin per lesioni morali
Mi chiedo se qualcuno gli abbia fatto la domanda prima di acquistarlo, tanto per pensare di essere una società che non lascia nulla al caso.
Poi magari decidevi di prenderlo lo stesso, non lo so, però almeno le cose sarebbero state chiare dall’inizio.
a meno di un anno dai mondiali non sorprende la scelta per un professionista a questi livelli
tanto ha capito con la francia (mai convocato) non c’era trippa per gatti
io non so se la Roma si era informata di ciò ma tra lui e ndicka perdiamo 2 pedine fondamentali a gennaio, forse toccherà correre ai ripari nel mercato invernale e pensare già da adesso a possibili soluzioni
daje Roma daje
mercato sconclusionato proprio comincio a rimpiangere ghisolfi che aveva portato Dahl che da noi non era considerato in grado manco di subentrare, al Benfica squadra nettamente più forte di noi gioca titolare.
Sono estremamente deluso! Manca proprio la visione
“Cosa potrebbe succedere di peggio?Potrebbe piovere!”,cit.
Un errore del calciatore. Giocando con Kone potrebbe avere delle possibilità per la nazionale transalpina.
